Orta Doğu'da 'silah bırakma' gerilimi... Beyrut'tan Tahran'a 'kendi sorunlarınıza odaklanın' cevabı

Lübnan hükümetinin Hizbullah'ı da kapsayacak şekilde ülkedeki tüm silahlı varlığın devlet tekeline alınması ve grupların elindeki silahların toplanması kararı kabul etmesi Beyrut ile Tahran yönetimini karşı karşıya getirdi. Lübnan Dışişleri Bakanlığı, İran lideri Ali Hamaney'in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti'nin Lübnan'da silahların devlet tekeline alınmasına karşı yaptığı açıklamaları "şiddetle" kınadı.

LÜBNAN'IN İÇ İŞLERİNE KARIŞILMASI KABUL EDİLEMEZ

Lübnan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hamaney'in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti'nin açıklamaları, Lübnan’ın iç işlerine "açık ve kabul edilemez" bir müdahale niteliği taşıdığı belirtildi.

MÜSAMAHA GÖSTERMEYİZ

Velayeti'nin açıklamalarının "şiddetle" kınandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu tür müdahaleler ilk kez yaşanmamaktadır. Bazı üst düzey İranlı yetkililer, İran İslam Cumhuriyeti’ni ilgilendirmeyen Lübnan’a ait iç meselelere ilişkin asılsız açıklamalar yaparak defalarca yetkilerini aşmıştır. Lübnan devleti, bu tür kabul edilemez davranışlara hiçbir koşulda müsamaha göstermeyecektir. Lübnan, dost ya da düşman fark etmeksizin hiçbir dış tarafın halkı adına konuşmasına veya egemen kararları üzerinde herhangi bir vesayet iddiasında bulunmasına izin vermeyecektir."

İRAN KENDİ İÇ SORUNLARINA ODAKLANSIN

Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, "Tahran yönetimine, kendisini ilgilendirmeyen konulara müdahil olmak yerine, kendi halkının sorunlarına, ihtiyaçlarına ve beklentilerine odaklanması" çağrısı yapıldı.

Lübnan’ın geleceği, politikaları ve siyasi sistemi, yalnızca Lübnan halkı tarafından belirleneceğinin vurgulandığı açıklamada, Lübnan'ın kendi egemenliğini savunma konusunda kararlı olduğuna işaret edildi.

LÜBNAN'I ABD VE İSRAİL'İN KİRLİ PLANINA KARŞI UYARDI

İran lideri Hamaney'in Başdanışmanı Velayeti yaptığı açıklamada, "Lübnan’daki aklıselim sahibi kişilerin, Hizbullah’ın silahsızlandırılmasını engellemesi ve ABD ile İsrail’in planlarına karşı koyması gerektiğini" söylemişti.

Lübnan'ın Hizbullah'ı silahsızlandırma kararına karşı çıkan Velayeti, Lübnan’daki direnişin, silahsızlandırılmayı hedefleyen komploların karşısında duracağını savunmuştu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de 6 Ağustos'ta katıldığı bir televizyon programında, İran’ın müttefiki Hizbullah’ın kararlarına desteğini dile getirmişti.

"Bu konudaki nihai karar Hizbullah’a ait olacaktır. Biz ona uzaktan destek veriyoruz ancak kararlarına müdahale etmiyoruz." diyen Erakçi, Hizbullah’ın silahsızlandırılmasının ilk defa gündeme gelmediğini söylemişti.