Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Mühimmat deposu patladı! 6 Lübnan askeri hayatını kaybetti

Mühimmat deposu patladı! 6 Lübnan askeri hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Mühimmat deposu patladı! 6 Lübnan askeri hayatını kaybetti
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Lübnan'ın Sur kentinde bir mühimmat deposunda şiddetli patlama meydana geldi. Lübnan ordusu patlamanın ardından yaptığı açıklamada 6 askerin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Lübnan'da ülkenin güneyindeki Sur kentinde bir mühimmat deposundaki malzemeleri etkisiz hale getirme çalışmaları sırasında meydana gelen patlamada, 6 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, "Sur kentinin Zibkin Vadisi bölgesinde bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 6 asker şehit oldu, bazı askerler yaralandı." ifadesine yer verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, patlamanın sebeplerinin araştırıldığı kaydedildi.

Mühimmat deposu patladı! 6 Lübnan askeri hayatını kaybetti - 1. Resim

MÜHİMMATLARDA İSRAİL İZİ

Daha önce Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, patlamanın İsrail’in saldırılarından kalan mühimmatları etkisiz hale getirme çalışmaları sırasında meydana geldiği belirtilmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığının X hesabından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ölen askerler için derin üzüntüsünü dile getirdi, ailelerine ve orduya başsağlığı dilemişti.

Başbakan Nevvaf Selam da sosyal medya hesabından, patlamada hayatını kaybeden askerler için taziye paylaşımında bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Ölümü böyle çağırdı! Kilometrelerce ters şeritte ilerledi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Savaş en sert dönemine girdi! Siviller perişan oldu, 1 ayda 2 bin 600 çatışma gerçekleşti - DünyaSavaş en sert dönemine girdi!100 kişilik 'hedef listesi' ifşa mı edildi? İran hepsini kuzeye taşıdı, sahil şehirlerinde ev verdi - Dünya100 kişilik hedef listesi ifşa mı edildi?Savaş oyunu bitti, Tehlikeli devriye başladı! Rus-Çin filosu Japonya’da - DünyaSavaş oyunu bitti, Tehlikeli devriye başladı!Yunan muhalefeti Türkiye karşısında pes etti: Erdoğan'ın izni olmadan balkona çamaşır bile asamayacağız! - DünyaYunan muhalefeti Türkiye karşısında pes ettiİran, Zengezur anlaşmasını alçakça hedef aldı! "Trump’ın paralı askerleri için mezar olacak" - Dünyaİran, Zengezur'u alçakça hedef aldı!CIA yöneticisine Putin’den ödül! Trump’ın elçisine teslim edildi - DünyaCIA yöneticisine Putin’den ödül! Trump’ın elçisine iletti
Sonraki Haber Yükleniyor...