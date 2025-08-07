Araca hava saldırısı düzenlendi! Lübnan'da 5 ölü, 10 yaralı
Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
İsrail ordusu tarafından Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlenen hava saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyinde seyir halindeki bir araca düzenlediği hava saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.
İsrail, Lübnan ile geçtiğimiz yıl kasım ayında varılan ateşkes anlaşmasına ihlal etmeye devam ediyor.
SURİYE SINIRINA YAKIN BİR NOKTA
İsrail ordusu, Lübnan’ın doğusunda Suriye sınırına yakın bir bölgedeki Masnaa-Anjar yolunda seyir halindeki bir araca hava saldırısı düzenledi.
Saldırıda, 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.
İsrail saldırısı çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alınırken, bölgede bulunan siviller panikle sığınacak yer aradı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sezer Doğru