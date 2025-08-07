Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Araca hava saldırısı düzenlendi! Lübnan'da 5 ölü, 10 yaralı

Araca hava saldırısı düzenlendi! Lübnan'da 5 ölü, 10 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İsrail ordusu tarafından Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlenen hava saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyinde seyir halindeki bir araca düzenlediği hava saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

İsrail, Lübnan ile geçtiğimiz yıl kasım ayında varılan ateşkes anlaşmasına ihlal etmeye devam ediyor.

Araca hava saldırısı düzenlendi! Lübnan'da 5 ölü, 10 yaralı - 1. Resim

SURİYE SINIRINA YAKIN BİR NOKTA

İsrail ordusu, Lübnan’ın doğusunda Suriye sınırına yakın bir bölgedeki Masnaa-Anjar yolunda seyir halindeki bir araca hava saldırısı düzenledi.

Araca hava saldırısı düzenlendi! Lübnan'da 5 ölü, 10 yaralı - 2. Resim

Saldırıda, 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

İsrail saldırısı çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alınırken, bölgede bulunan siviller panikle sığınacak yer aradı.

