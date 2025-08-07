ABD önerdi, Lübnan silahları toplama kararını kabul etti! Hizbullah kararı tanımadı

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Lübnan hükümeti, Hizbullah'ı da kapsayacak şekilde ülkedeki tüm silahlı varlığın devlet tekeline alınması ve grupların elindeki silahların toplanması kararını kabul etti. Hizbullah ise, bu kararı tanımadığını açıkladı.

Reuters tarafından incelenen Lübnan kabine gündemine göre ABD, Lübnan'a yıl sonuna kadar Hizbullah'ın silahsızlandırılması, İsrail'in ülkedeki askeri operasyonlarına son vermesi ve güney Lübnan'daki beş mevziden askerlerini çekmesini öngören bir teklif sundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bölgedeki temsilcisi Tom Barrack tarafından sunulan ve Lübnan kabine toplantısında görüşülen plan, geçen yıl İsrail'le yaşanan yıkıcı savaştan bu yana artan silahsızlanma çağrılarını reddeden İran destekli Hizbullah'ın silahsızlandırılması için şimdiye kadarki en ayrıntılı adımları ortaya koyuyor.

HİZBULLAH'TAN RET GELDİ!

Lübnan hükümeti, Hizbullah'ı da kapsayacak şekilde ülkedeki tüm silahlı varlığın devlet tekeline alınması ve grupların elindeki silahların toplanması kararını kabul etti. 

Hizbullah tarafı ise, kararı tanımadıklarını açıkladı.

