İsrail Ordusu, Lübnan'da Hizbullah hedeflerine saldırdı

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinde aralarında silah depoları ile bir füze rampasının da olduğu Hizbullah'a ait noktaların hedef alındığını belirtti.

HALKIN CANLI KALKAN OLARAK KULLANILDIĞI İDDİA EDİLDİ

Adraee, "Hizbullah'ın Lübnan genelinde altyapısını yeniden inşa etme girişimlerini sürdürdüğünü, Lübnan halkını tehlikeye attığını ve onları canlı kalkan olarak kullandığını" öne sürdü.

Adraee açıklamasında ayrıca, "Bu tür muharebe ekipmanlarının varlığının ve Hizbullah'ın faaliyetlerinin, İsrail ve Lübnan arasındaki anlaşmaların ihlali anlamına geldiğini" dile getirdi.

BOMBA YAĞDIRDILAR, YARALANANLAR VAR

Öte yandan Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun, Litani Nehri yakınlarındaki Deyr Seryan beldesinin kuzey kesimlerini hedef alan saldırısında ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaralandığını duyurdu.

Lübnan haber ajansı NNA'da daha önce yer alan haberde, İsrail ordusunun, Deyr Seryan beldesinin kuzey kesimlerini hedef aldığı, saldırıda araçlar ile iş makineleri için kullanılan bir garajın bombaladığı bilgisi geçilmişti.

İSRAİL - LÜBNAN ARASINDAKİ GERİLİM

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusu Lübnan'da yaklaşık 3 bin ihlalde bulundu, bu süreçte en az 213 kişi hayatını kaybetti, 508 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.