Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İsrail Ordusu, Lübnan'da Hizbullah hedeflerine saldırdı

İsrail Ordusu, Lübnan'da Hizbullah hedeflerine saldırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İsrail Ordusu, Lübnan&#039;da Hizbullah hedeflerine saldırdı
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki saldırıda Hizbullah'ın askeri altyapısını hedef aldığını duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinde aralarında silah depoları ile bir füze rampasının da olduğu Hizbullah'a ait noktaların hedef alındığını belirtti.

HALKIN CANLI KALKAN OLARAK KULLANILDIĞI İDDİA EDİLDİ

Adraee, "Hizbullah'ın Lübnan genelinde altyapısını yeniden inşa etme girişimlerini sürdürdüğünü, Lübnan halkını tehlikeye attığını ve onları canlı kalkan olarak kullandığını" öne sürdü.

Adraee açıklamasında ayrıca, "Bu tür muharebe ekipmanlarının varlığının ve Hizbullah'ın faaliyetlerinin, İsrail ve Lübnan arasındaki anlaşmaların ihlali anlamına geldiğini" dile getirdi.

BOMBA YAĞDIRDILAR, YARALANANLAR VAR

Öte yandan Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun, Litani Nehri yakınlarındaki Deyr Seryan beldesinin kuzey kesimlerini hedef alan saldırısında ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaralandığını duyurdu.

Lübnan haber ajansı NNA'da daha önce yer alan haberde, İsrail ordusunun, Deyr Seryan beldesinin kuzey kesimlerini hedef aldığı, saldırıda araçlar ile iş makineleri için kullanılan bir garajın bombaladığı bilgisi geçilmişti.

İSRAİL - LÜBNAN ARASINDAKİ GERİLİM

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusu Lübnan'da yaklaşık 3 bin ihlalde bulundu, bu süreçte en az 213 kişi hayatını kaybetti, 508 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Gayrimenkul Sertifikası nasıl toplanır? Ev almak isteyenler dikkat, yarın son gün...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trump teknoloji şirketlerini hedef aldı! Yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacak - DünyaTrump teknoloji şirketlerini hedef aldı!ABD Başkanı Donald Trump: Çocuk suçlular yetişkinler gibi yargılanmalı - DünyaABD Başkanı Donald Trump: Çocuk suçlular yetişkinler gibi yargılanmalı500 milyon dolar değerinde! ABD'de mRNA aşı projeleri sonlandırılıyor - Dünya500 milyon dolar değerinde! ABD'de mRNA aşı projeleri sonlandırılıyor'Gazze'yi işgal edelim' toplantısı! İsrail yeni katliama hazırlanıyor - Dünya'Gazze'yi işgal edelim' toplantısı!Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın eşinden dikkat çeken paylaşım: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabını okuyacak - Dünya"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabını okuyacağım"Zelenskiy umut ışığını işaret etti: Rusya artık ateşkese daha yatkın - DünyaZelenskiy umut ışığını işaret etti: Rusya artık daha yatkın
Sonraki Haber Yükleniyor...