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'MSB'nin şehit açıklamasında PKK'nın adı çıkarıldı' iddiasına yalanlama

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Milli Savunma Bakanlığı'nın şehitlerle ilgili açıklamasında bölücü terör örgütünün adı ilk kez çıkarıldı" iddiasının manipülasyon içerdiğini belirterek yalanladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Milli Savunma Bakanlığı'nın şehitlerle ilgili açıklamasında bölücü terör örgütünün adı ilk kez çıkarıldı" iddiasını yalanladı. 

'MSB'nin şehit açıklamasında PKK'nın adı çıkarıldı' iddiasına yalanlama - 1. Resim

İddialara yönelik yapılan açıklamada "Bahse konu haberle oluşturulmaya çalışılan algının aksine, MSB ve TSK’nın bölücü terör örgütüne ve tüm uzantılarına yönelik tavrı ve duruşu nettir. Bu duruşta herhangi bir değişiklik söz konusu değildir" sözleri kullanıldı.

'MSB'nin şehit açıklamasında PKK'nın adı çıkarıldı' iddiasına yalanlama - 2. Resim

DMM'den yapılan yazılı açıklamada şu sözlere yer verildi:

Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Milli Savunma Bakanlığı'nın şehitlerle ilgili açıklamasında bölücü terör örgütünün adı ilk kez çıkarıldı" şeklindeki iddialar doğru değildir.

Milli Savunma Bakanlığı'nın aziz şehitlerimizle ilgili açıklamalarında, “bölücü terör örgütü ifadesinin çıkarılması" ve mayın/el yapımı patlayıcı saldırıları ile ilgili “bölücü terör örgütünün yerleştirdiği” ifadesinin ilk kez kaldırıldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.

Bahse konu haberle oluşturulmaya çalışılan algının aksine, MSB ve TSK’nın bölücü terör örgütüne ve tüm uzantılarına yönelik tavrı ve duruşu nettir. Bu duruşta herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.

Çatışma, taciz, pusu gibi fiili durumlarda yapılan açıklamalarda, terör örgütü/örgütlerinin ismine açık bir şekilde yer verilmektedir.

Öte yandan MSB'nin daha önceki açıklamaları incelendiğinde, EYP veya mayına basma gibi durumlarda söz konusu ifadeyi birçok kez kullanmadığı görülmektedir.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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