Erdoğan'dan 'iç cephede' birlik mesajı: Kutuplaşma değil kucaklaşma zamanı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 10 Mayıs 2025 02:10 - Güncelleme: 10 Mayıs 2025 02:29 - Güncelleme:

MÜSİAD Genel Kuruluna katılan Erdoğan, küresel ekonomideki dalgalanmalara ve Türkiye’nin etrafındaki ateş çemberine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı “İç cepheyi güçlendirmeliyiz. Türkiye’nin kutuplaşmaya değil kucaklaşmaya ihtiyacı var. Bölgemizde ve dünyada tansiyon bu kadar yüksekken yangına körükle gitme yanlışından dönülmeli” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen MÜSİAD 28. Olağan Genel Kurulu’na katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada ekonomiden güncel siyasete birçok başlıkta önemli mesajlar verdi. “Hiç kimse muhalefet ediyorum bahanesiyle kendi ülkesini yabancılara şikâyet edemez” diyerek muhalefete tepki gösteren Erdoğan “Kantarın topuzu kaçmıştır” dedi. İşte Erdoğan’ın açıklamalarında öne çıkanlar: Nice olmaz denileni başardık. Nice hayali gerçekleştirdik. Nice oyunu bozduk. Allah’ın yardımıyla başarıdan başarıya koştuk. Bundan sonra da her oyunu bozacak, her engeli biiznillah aşacağız.

Sadece ekonomide değil, uluslararası ilişkilerden siyasete ve toplumsal hareketlere kadar geniş bir yelpazede riskler ve tehditler giderek artıyor. Taşların yerine oturması ve suların sakinleşmesi biraz daha vakit alacaktır. Projeksiyonlarımızı buna göre yapmanın yakın gelecek için en akıllı tercih olacağına inanıyoruz.

Hükûmet olarak fırtınalı sularda gemiyi limana güvenle ulaştıracak plana, programa, tecrübeye ve iradeye hamdolsun ziyadesiyle sahibiz. Her gün bir yenisi patlak veren krizlere aldırmadan soğukkanlı ve sabırlı bir şekilde yol alıyoruz. Dış kırılganlığımızı azalttık. Yıllık enflasyon 11 aydır kesintisiz düşüyor. Nisanda son 40 ayın en düşük seviyesine ulaştık. İnşallah devamı da gelecek. İlgili Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Resmi Gazete'de atama ve görevden alma kararı OPERASYON ELLERİNDE PATLADI Malum çevrelerin operasyonu ellerinde patladı. Çünkü bu haftadan itibaren rezervlerimiz yeniden artmaya başladı. Küresel belirsizliklerin azalmasıyla birlikte Türkiye’nin gelişmekte olan ülkeler arasında pozitif yönde ayrıştığına hep birlikte şahit olacağız.

Muhalefet kanadında en azından millî meselelerde değişim görmeyi umdukça maalesef her seferinde büyük bir düş kırıklığı yaşıyoruz. Muhalefetin siyaseti centilmence bir rekabet yerine yıkıcı bir husumetle yürütme isteği, aşılmaz bir duvar misali sürekli karşımıza çıkıyor. Aktörler, isimler ve genel başkanlar değişse de ne yazık ki bu zihniyette zerre miskal düzelme olmuyor. TÜRKİYE’YE ZARAR VERİYORLAR Durum öyle vahim ki, bu ülkenin ana muhalefet partisinin genel başkanı çıkıyor, kendi ülkesini yabancı basın kuruluşlarına, yabancı aktörlere, dergilere şikâyet ediyor. İktidarı yıpratayım derken asıl Türkiye’ye zarar veriyor. Türk ekonomisine zarar veriyor.

Adı yolsuzlukla, rüşvetle, sahtecilikle anılan bir avuç muhterisi memnun etmek uğruna 85 milyonun tamamını hayal kırıklığına uğratıyor. Sayın CHP Genel Başkanı kusura bakmasın. Ama bunun adı muhalefet değil. Ekonomik tetikçiliktir, jurnalistliktir, ispiyonculuktur. İlgili Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Avrupa Günü' mesajı! Gazze detayı dikkat çekti CHP NORMALLEŞMELİ Hiç kimse muhalefet ediyorum bahanesiyle kendi ülkesini yabancılara şikâyet edemez, ekonomisini batırmaya çalışmaz, firmalarımızı hedef göstererek onlara zarar verme peşinde koşamaz. Kantarın topuzu kaçmıştır. Düzelme umudu da giderek azalmaktadır.

CHP’nin süratle normalleşmesi şart. CHP’nin iradesine vurulan vesayet prangalarını kırması gerekiyor. Sayın Genel Başkan’ın artık suç örgütünün boyunduruğundan kurtulup kendisini toparlaması, ülkenin gerçek gündemine dönmesi gerekiyor. Buradan herkesi, özellikle de muhalefet aktörlerini aklıselime, sükûnete, sorumlu bir dille siyaset yapmaya davet ediyorum.

Türkiye’nin kutuplaşmaya değil, kucaklaşmaya ihtiyacı var. Türkiye’nin iç cephesini güçlendirmeye ihtiyacı var. Bölgemizde ve dünyada tansiyon bu kadar yükselmişken yangına körükle gitme yanlışından bir an önce dönülmesini temenni ediyoruz.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Cüneyt Akçatepe