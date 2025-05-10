Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Resmi Gazete'de atama ve görevden alma kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de, Yeni Zelanda Büyükelçiliğine Melih Karalar, Tayland Büyükelçiliğine Jülide Kayıhan atandı. Aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kültür Bakanlığı'nda bulunan açık kadrolara yeni isimler getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 10 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete'de yeni atama kararları yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kültür Bakanlığı'nda bulunan açık kadrolara yeni isimler atandı.

YENİ ZELANDA VE TAYLAND'A YENİ BÜYÜKELÇİ

Resmi Gazete'de yer alan kararla Yeni Zelanda Nezdinde ,Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Personel Genel Müdürü Yardımcısı Melih Karalar, Tayland Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Ekonomik ve Ticari İlişkiler Genel Müdürü Yardımcısı Jülide Kayıhan atandı.

BAKANLIKLARDA YENİ ATAMALAR VE GÖREVDEN ALMALAR

Kararla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Bilgi Teknolojileri Gene! Müdürü Yardımcılığına Orhan Karaaslan Sağlık Bakanlığında açık bulunan Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına, Cihan KUDU getirildi.

Aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Hazine ve Maliye Müfettişliğine, Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcısı Emrah TURGUT atandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Kayseri İl Müdürlüğüne Arzu Çıngır, Tunceli İl Müdürlüğüne Hüseyin Okan getirildi.

Çevre,ŞehircilikveİklimDeğişikliğiBakanlığıMekânsalPlanlamaGenelMüdürYardımcısıHidayetUysal, Kültür ve Turizm Bakanlığı; Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Fuat EKER, Kars İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin ÇETİN, Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emin GÜVEN, görevden alındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Amasya İl Müdürü Veysel TOPKAYA görevden alınırken yerine Amasya İl Müdürlüğüne, Niğde İl Müdürü Hilal ÜNAL getirildi.

Resmi Gazete'de aynı zamanda Adli Tıp Kurumu, Devlet Su İşleri, Türkiye Petrolleri, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nde bazı boş kadrolara yeni atamalar gerçekleştiği duyuruldu.