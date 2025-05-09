Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Avrupa Günü' mesajı! Gazze detayı dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Mayıs Avrupa Günü vesilesiyle bir mesaj paylaştı. Erdoğan mesajında, Gazze'de yaşanan insani duruma değinerek, "Avrupa güvenlik mimarisinin geleceği tartışılmakta; Gazze’de 19 aydır devam eden katliamlara sessiz kalınması, İsrail’in saldırılarını durduracak etkili bir politika geliştirilememesi, Birlik değerlerinin sorgulanmasına yol açmaktadır." ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca, "Avrupa Birliği’nin vizyoner ve cesur bir bakış açısına ihtiyacı vardır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendi vatandaşları başta olmak üzere Avrupa halklarının 9 Mayıs Avrupa Günü'nü tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, kutlama mesajında, her yıl 9 Mayıs'ta idrak edilen Avrupa Günü'nün, 1950'de Schuman Deklarasyonu'yla başlayan Avrupa'nın siyasi ve ekonomik bütünleşme sürecinin bir sembolü olduğunu ifade etti.

DİKKAT ÇEKEN GAZZE MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa bütünleşmesinin vücut bulduğu Avrupa Birliğinin, son yıllarda yaşanan çok boyutlu küresel ve bölgesel meydan okumalarla karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, "Avrupa güvenlik mimarisinin geleceği tartışılmakta; Gazze’de 19 aydır devam eden katliamlara sessiz kalınması, İsrail’in saldırılarını durduracak etkili bir politika geliştirilememesi, Birlik değerlerinin sorgulanmasına yol açmaktadır." dedi.

Avrupa Birliğinin bugün bütünleşmenin temellerinin atıldığı yıllardaki gibi vizyoner ve cesur bir bakış açısına ihtiyacı olduğunun altını çizen Erdoğan, "Bu zor zamanlarda, münferit üyelerinin çıkarlarına esir edilmeyen, kıtanın müşterek çıkarlarına odaklanan, kapsayıcı ve bütünleştirici bir Avrupa Birliği herkesin menfaatinedir. Karşılaştığı tüm engellere rağmen Avrupa Birliği üyeliğine aday olan ülkemiz, kriz ve çatışmalarda izlediği insani, barışçıl ve yapıcı politikalarla, ortaya koyduğu adil çözümlerle Birliğin bekası için de bir teminattır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajını şöyle tamamladı: