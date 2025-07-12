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Leman Dergisi Yazı İşleri Müdürü Aslan Özdemir tutuklandı!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Karikatür, Tutuklama, Hazreti Muhammed, Hazreti Musa, İstanbul Havalimanı, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Leman dergisinde Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'nın karikatürlerinin yayımlanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, yazı işleri müdürü Aslan Özdemir İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındıktan sonra "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklandı.

Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'nın karikatür çiziminin Leman dergisinde yayımlanmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan derginin yazı işleri müdürü Aslan Özdemir, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklandı.

Leman Dergisi Yazı İşleri Müdürü Aslan Özdemir tutuklandı! - 1. Resim

"HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK VE AŞAĞILAMA"

Hakkında çıkarılan yakalama kararı gereği, Fransa'dan gelen uçaktan indikten sonra dün İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Aslan Özdemir, İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Özdemir, soruşturma savcılığında ifadesinin alınmasının ardından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanması talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Leman Dergisi Yazı İşleri Müdürü Aslan Özdemir tutuklandı! - 2. Resim

SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Leman dergisinde Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'ya yönelik karikatür çizimi yayımlanmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, gözaltına alınan şüphelilerden karikatürün sahibi Doğan Pehlevan "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından, Leman dergisinin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, müessese müdürü Ali Yavuz ve grafiker Cebrail Okçu ise "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanmıştı.

Soruşturmanın şüphelilerinden hakkında yakalama kararı bulunan derginin yazı işleri müdürü Aslan Özdemir'in yurt dışında olduğu ve İstanbul Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yapacağı tespit edilmişti.

Başsavcılık bunun üzerine Özdemir'in İstanbul Havalimanı'nda yakalanması için emniyete talimat verilmişti.

İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları, dün Özdemir'in Fransa'dan gelen uçaktan indikten sonra gözaltına almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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