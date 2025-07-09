Leman Dergisi'nin firari yazı işleri müdürü Aslan Özdemir hakkında gözaltı kararı
Leman Dergisi'nde yer alan skandal karikatürle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Derginin firari yazı işleri müdürü Aslan Özdemir’in bugün İstanbul Havalimanı'na giriş yapacağının belirlenmesi üzerine hakkında gözaltı kararı verildi.
Leman Dergisi'nde yer alan Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'nın karikatürize edilmiş görsellerinin bulunduğu karikatürün yayımlanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, firari yazı işleri müdürü Aslan Özdemir’in bugün İstanbul Havalimanı'na giriş yapacağının belirlenmesi üzerine hakkında gözaltı kararı verildi.
NE OLMUŞTU?
Leman dergisi 26 Haziran 2025 tarihli sayısında İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına atıfta bulunarak bombalanan bir şehrin üzerinde Peygamberimiz Hazreti Muhammed ile Hazreti Musa'yı resmetti. Karikatürde iki peygamberin birbirine selam vererek tokalaştığı karikatürize edildi. Dergi hakkında "dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.