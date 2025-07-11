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Leman Dergisi'nin firari yazı işleri müdürü Aslan Özdemir gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Leman Dergisi&#039;nin firari yazı işleri müdürü Aslan Özdemir gözaltına alındı
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Leman Dergisi'nde yer alan skandal karikatürle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında firari yazı işleri müdürü Aslan Özdemir, İstanbul Havalimanı’nda yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Leman Dergisi'nin 26 Haziran tarihinde Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'nın karikatürize edilmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

FİRARİ MÜDÜR YAKALANDI

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan derginin yazı işleri müdürü Aslan Özdemir, yurt dışından Türkiye'ye girişinde İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları, Özdemir'in içinde bulunduğu Fransa'dan gelen uçağa havalimanına iniş yaptıktan sonra merdivenle yanaştı.

SAVCILIĞA SEVK EDİLDİ

Uçak çıkışında polisler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Savcılığının hakkındaki yakalama kararını Özdemir'in yüzüne okudu. Özdemir, gözaltına alınarak ifadesinin alınması için savcılığa sevk edildi.

Soruşturma kapsamında, gözaltına alınan şüphelilerden karikatürün sahibi Doğan Pehlevan "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından, Leman dergisinin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, Müessese Müdürü Ali Yavuz ve grafiker Cebrail Okçu ise "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanmıştı.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

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