Kılıçdaroğlu Silivri'ye gidiyor! 2 ismi ziyaret edecek, aralarında İmamoğlu yok

Şaibeli kurultay davası sürecinde iplerin gerildiği CHP'de sular durulmuyor. Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gidip 2 ismi ziyaret edecek. Bu isimlerin arasında Ekrem İmamoğlu'nun olmaması ise dikkat çekti.

CHP'de şaibeli olduğu iddia edilen kurultayın iptali istemiyle açılan davadan 'mutlak butlan' kararı çıkması halinde, Kemal Kılıçdaroğlu partinin başına yeniden geçmeyi kabul etmişti.

İMAMOĞLU SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Bu karar da CHP yönetiminin ve birçok ismin tepkisini çekmişti. İhanete uğradığını söyleyen tutuklu Ekrem İmamoğlu da sert sözlerle Kılıçdaroğlu'nu hedef alıp "Utançla hatırlanır, lanetlenirsiniz. Tenezzül etmeyin. Ailenize ve çocuklarınıza temiz bir isim bırakmak istiyorsanız girdiğiniz bu yoldan geri dönün" demişti.

KILIÇDAROĞLU 2 İSMİ ZİYARET EDECEK

Gelişmeler dikkatle takip edilirken Gazeteci Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından "CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Gezi Davası tutuklusu Osman Kavala’yı Silivri Cezaevi’nde ziyaret edecek" paylaşımını yaptı.

Bilindiği gibi CHP'li Karalar rüşvet operasyonunda, Kavala ise Gezi Parkı soruşturmasında tutuklanmıştı.