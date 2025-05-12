Ticaret savaşlarında büyük sürpriz! ABD ve Çin gümrük vergilerini düşürdü

Küresel ticaretin devleri Çin ve ABD, yıllardır süren ticaret savaşlarına son vererek tarihi bir anlaşmaya imza attı. ABD, Çin mallarına uyguladığı gümrük vergilerini 90 gün süreyle yüzde 145'ten yüzde 30'a düşürdü. Çin ise ABD mallarına uyguladığı vergileri aynı süre için yüzde 125'ten yüzde 10'a indirdiğini duyurdu.

Pekin ve Washington arasında aylardır süren ticaret gerilimi, Cenevre'de yapılan kritik görüşmelerin ardından sona erdi. Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, iki ülkenin "zarar verici" gümrük vergisi savaşını yatıştırmak amacıyla bir uzlaşmaya vardığını resmen duyurdu.

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarında tarihi bir adım atıldı. Washington yönetimi, Çin mallarına uyguladığı yüzde 145 oranındaki gümrük vergisini 90 gün süreyle yüzde 30'a düşürme kararı aldı. Pekin de bu hamleye karşılık vererek, ABD mallarına uyguladığı yüzde 125'lik vergiyi yüzde 10'a indirdi.

He Lifeng, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Çin ve ABD, eşit diyalog ve istişare yoluyla sorunlara uygun çözümler bulmalı, işbirliği için daha fazla potansiyel keşfetmeli, işbirliği listesini genişletmeli ve işbirliği pastasını büyütmelidir" ifadelerini kullandı. He, ayrıca Washington'u iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin kapsamını genişletmeye davet etti.

"FARKLILIKLAR SANILDIĞI KADAR BÜYÜK DEĞİL"

Görüşmelere katılan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Çin ile imzalanan yeni ticaret anlaşmasının ayrıntılarının bugün kamuoyuna açıklanacağını belirtti. ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ise yaptığı açıklamada, "farklılıkların sanıldığı kadar büyük olmadığını" söyledi.

TRUMP'TAN "BÜYÜK İLERLEME" AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsviçre'de gerçekleşen ticaret görüşmelerinin "dostane ama yapıcı" bir şekilde sonuçlandığını ve "tamamen sıfırlama" konusunda mutabakata varıldığını kaydetti.

Cenevre'de sağlanan uzlaşmanın ardından, iki ülkenin ekonomik ve ticari kaygılarına yönelik iletişimi sürdürmek amacıyla yeni bir "ekonomik ve ticari istişare mekanizması" kurulacak. Anlaşmanın detaylarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.