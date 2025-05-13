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Piyasalar merakla bekliyordu! ABD enflasyonu açıklandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Piyasalar merakla bekliyordu! ABD enflasyonu açıklandı
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,3 ile beklentilerin altında arttı.

ABD'de nisan ayı tüketici enflasyonu (TÜFE) verileri açıklandı. Ülkede enflasyon beklentilerin altında kaldı. Buna göre aylık enflasyon yüzde 0,2, yıllık enflasyon ise yüzde 2,3 oldu. Beklenti enflasyonun aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 2,4 olması yönündeydi. 

MART ENFLASYONU

Mart ayında ABD'de enflasyon yüzde 0,1 gerilemişti. Yıllık enflasyon ise geçtiğimiz ay yüzde 2,4 artmıştı. 

ÇEKİRDEK ENFLASYON 

Çekirdek enflasyon da nisanda beklentilerin altında kaldı. Çekirdek enflasyon geçen ay aylık yüzde 0,2 arttı. Beklenti ise yüzde 0,3 artış olması yönündeydi. Yıllık bazda ise beklentiler dahilinde yüzde 2,8 arttı. 

S&P VE NASDAQ YÜKSELİŞE GEÇTİ 

ABD'de TÜFE verisi sonrası S&P 500 vadelileri yüzde 0,3, Nasdaq 100 vadelileri yüzde 0,4 yükseldi.

EK VERGİ KARARLARI ABD'DE ENFLASYONU TEĞET GEÇTİ

Yeni araç fiyatları, gümrük vergilerinin etkisiyle artış beklentilerine rağmen sabit kaldı. Trump yönetiminin ek vergi tarifelerinin enflasyonu artırması beklenirken, rakamlar, şirketlerin fiyatları artırmadan önce hala büyük miktardaki stokları tüketmeye çalıştığına işaret ediyor.

Çin ve ABD İsviçre'deki görüşmelerinde ek vergi tarifelerinde 90 gün boyunca indirim uygulama kararı almıştı.

ABD Merkez Bankası tarifelerin nasıl gelişeceği ve ekonomiyi nasıl etkileyeceği konusundaki aşırı belirsizlikler nedeniyle faiz oranlarını sabit tutuyor. Birçok ekonomist, Çin ile tarifelere ara vermenin ABD'de resesyon riskini düşürdüğüne, ancak tarifelerin enflasyonu yine de merkez bankasının hedefinin çok üzerinde tutacağına dikkat çekiyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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