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Haberler > Ekonomi > Kritik veri açıklandı, Bakan Şimşek yıl sonunu işaret etti: OVP tahminimizin oldukça altında olacak

Kritik veri açıklandı, Bakan Şimşek yıl sonunu işaret etti: OVP tahminimizin oldukça altında olacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kritik veri açıklandı, Bakan Şimşek yıl sonunu işaret etti: OVP tahminimizin oldukça altında olacak
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cari denge rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "İhracatımızın dirençli yapısı, enerji fiyatlarındaki olumlu seyir ve turizm gelirlerinin katkısıyla, cari açığın yıl sonunda OVP tahminimizin oldukça altında gerçekleşmesini öngörüyoruz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan mart ayı ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi.

"ALTIN HARİÇ CARİ İŞLEMLER DENGESİ FAZLA VERDİ"  

"Martta yıllık 12,6 milyar dolar gerçekleşen cari açığın ilk çeyrekte milli gelire oranla yüzde 1’in altında kalmasını bekliyoruz." diyen Şimşek, "Küresel belirsizlikler nedeniyle artan fiyatların da etkisiyle altın ithalatı yüksek seyrediyor. Altın hariç cari işlemler dengesi yıllık 1,6 milyar dolar fazla verdi." ifadelerini kullandı.

"EKONOMİMİZİN DAYANIKLILIĞI ARTIYOR"

Şimşek açıklamalarına şöyle devam etti: "İhracatımızın dirençli yapısı, enerji fiyatlarındaki olumlu seyir ve turizm gelirlerinin katkısıyla, cari açığın yıl sonunda OVP tahminimizin oldukça altında gerçekleşmesini öngörüyoruz. Cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalması, brüt dış finansman ihtiyacının milli gelire oranındaki düşüş eğiliminin süreceğine işaret ediyor. Azalan dış finansman ihtiyacı ve yeniden başlayan rezerv birikimi makro finansal istikrarı güçlendirirken ekonomimizin dayanıklılığını artırıyor."

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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