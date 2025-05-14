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Altın neden düşüyor, yükselir mi? 14 Mayıs Altın Fiyatları

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Altın neden düşüyor, yükselir mi? 14 Mayıs Altın Fiyatları
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Altın piyasalarında 14 Mayıs 2025 sabahı itibarıyla hareketli bir tablo oluştu. Uluslararası piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle altın fiyatları haftanın üçüncü işlem gününe sert bir düşüşle başladı. Yatırımcılar ve vatandaşlar, özellikle gram ve çeyrek altındaki anlık değişimleri yakından takip ediyor. Altın neden düşüyor, yükselir mi soruları günün en çok araştırılan başlıkları arasında yer aldı.

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

ABD’den gelen son enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalması, altın fiyatlarında aşağı yönlü bir baskı oluşturdu.

Aynı zamanda ABD ile Çin arasında karşılıklı tarifelerin geçici olarak gevşetilmesi, altın yatırımcılarında güvenli liman arayışını zayıflattı. Gelişmelerin etkisiyle ons altın değer kaybederken, Türkiye iç piyasasında da gram ve çeyrek altın fiyatları düşüş trendine girdi.

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ALTIN YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?

Altın fiyatlarının önümüzdeki günlerde nasıl bir yön izleyeceği, büyük ölçüde global ekonomik gelişmelere bağlı olacak. ABD-Çin ticari ilişkilerindeki gelişmeler, Fed'in faiz politikası ve dünya genelinde açıklanacak ekonomik veriler, altının seyrini belirleyecek temel faktörler arasında yer alıyor.

Küresel risk algısının yeniden yükselmesi ya da enflasyonist baskıların artması, altına olan talebi yeniden artırabilir. Mevcut durumda belirsizliklerin azalması ve pozitif ekonomik sinyaller, altın fiyatlarının bir süre daha düşük seviyelerde seyretmesine neden olabileceği belirtiliyor.

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14 MAYIS 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Piyasalarda yaşanan gelişmeler, Türkiye'deki altın fiyatlarını da etkiledi. 14 Mayıs 2025 Çarşamba itibarıyla altının gram fiyatı 3.968 TL seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6.560 TL alış, 6.607 TL satış fiyatıyla piyasada yerini aldı.

Öte yandan ONS altın fiyatı da %1,94 oranında değer kaybederek 3.186 dolar seviyesine geriledi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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