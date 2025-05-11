Altın mı gümüş mü? Dolar mı Bitcoin mi? İslam Memiş'ten kritik tavsiyeler ve uyarılar: At izi it izine karıştı

Küresel belirsizliklerin arttığı bu dönemde yatırımcılar güvenli liman ararken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş YouTube kanalında yaptığı değerlendirmede “Altın mı, gümüş mü? Dolar mı, Bitcoin mi?” sorularına kendi stratejisiyle cevap verdi. Finansal sistemin "karanlık bir tünelde" olduğunu vurgulayan Memiş, doğru yatırım aracını seçmenin önemine dikkat çekti.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, küresel piyasalardaki yoğun belirsizlik ve jeopolitik risk ortamında yatırımcıların sorduğu sorulara cevap verdi. YouTube kanalından açıklamalarda bulunan Memiş, hangi yatırım araçlarının mevcut koşullarda daha cazip olduğuna dair net tercihlerini dile getirdi. Memiş, vatandaşların kendisine sorduğu "Altın mı gümüş mü?, Dolar mı Bitcoin mi?" sorusunu da cevapladı.

Fed Başkanı Jerome Powell

"AT İZİ İT İZİNE KARIŞTI"

Piyasadaki genel durumu "At izi it izine karıştı" ve "dünyadaki finansal sistem karanlık bir tünelin içinde" diyerek değerlendiren İslam Memiş, 2025 yılının "öngörülemeyen bir yıl" olacağını ve muhtemelen yılın 3. çeyreğinde "küresel piyasalardaki balonun bir kez daha patlayacağını" söyledi. Fed Başkanı Powell'ın dahi ABD'nin borç riskine dikkat çekerek "küresel piyasalarda balon patlayabilir" uyarısında bulunduğunu hatırlatan Memiş, bu ortamda uzun vadeli yatırımcı olmayı ve kısa vadeli işlemlerden uzak durmayı vurguladı.

ALTIN MI GÜMÜŞ MÜ?

Uzun bir süredir altın piyasasına karşı "mesafeli" olduğunu belirten Memiş, ons altın için 3500 dolar, gram altın için 4500 lira gibi uzun vadeli hedefler açıklamış olmasına rağmen, mevcut durumda altın/gümüş rasyosunun 103 seviyesine yani 100'ün üzerinde olması nedeniyle gümüş toplamaya devam ettiğini vurguladı. Türk Lirası ile gümüşün "ucuz" olduğunu belirten Memiş, "yıl sonuna kadar da gümüş toplamaya devam edeceğini" de sözlerine ekledi.

Öte yandan, altın fiyatlarının Türk Lirası karşılığıyla şu an için "pahalı" olduğunu söyleyen Memiş, "Teknik düzeltmeleri yapmadan altın almayacağını, almam da" diyerek düşüncesini dile getirdi. Memiş, elinde altını olan ve nakit ihtiyacı olmayan yatırımcılara ise "birikimlerinizi muhafaza etmeye devam edin. Satmayın." tavsiyesinde bulundu.

DOLAR MI BITCOIN Mİ?

Kripto paralar konusundaki geçmiş uyarılarını da hatırlatan Memiş, özellikle Bitcoin 100.000 dolar seviyesinin üzerindeyken yatırımcılara 2 ay boyunca "soluksuz yalvardığını" ve "Almayın patlayacak 85.000 doları bekleyin" dediğini aktardı. Bitcoin'in bu seviyelerden 74.500 dolara kadar gerilediğini ve kendisinin de 85.500 dolar ile 77.000 dolardan alım yaptığını da sözlerine ekledi.

Memiş, "Dolar mı Bitcoin mi?" sorusuna da cevap verdi. "Bugün için konuşuyorum. Bunun cevabı dolar." diyen Memiş, Bitcoin'in mevcut seviyesinin (yaklaşık 99.320 - 99.360 dolar) TL'ye oranla "pahalı", doların ise "ucuz" olduğunu vurguladı.

Kısa vadede Bitcoin'de 96.000 dolara doğru bir gerileme beklentisi olsa da, yıl içinde 104.000 ve 120.000 dolar seviyelerinin de mümkün olduğunu söyleyen uzman isim, ancak güncel tercihi, kendi parasıyla ucuz gördüğü dolardan yana kullanacağını aktardı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş

İSLAM MEMİŞ'TEN YATIRIMCILARA TAVSİYE