Manchester City'nin kalecisi Ederson için derbi başladı! Fenerbahçe ve Galatasaray yarış içinde

Galatasaray’ın yaklaşık 1,5 aydır kadrosuna katmaya çalıştığı ve yıllık 8 milyon avrodan prensip anlaşmasına vardığı M. City kalecisi Ederson’a F.Bahçe de talip oldu.

Sarı kırmızılıların 10 milyon avroluk bonservis önerisine karşı sarı lacivertliler rakamı 12-13 milyon avro bandına çıkardı. Bu olay M. City’nin elini güçlendirdi.