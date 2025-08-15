Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Manchester City'nin kalecisi Ederson için derbi başladı! Fenerbahçe ve Galatasaray yarış içinde

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Galatasaray’ın 1,5 aydır kadrosuna katmaya çalıştığı Ederson’a Fenerbahçe de talip oldu. Sarı-lacivertliler, Manchester City’ye 12-13 milyon avro teklif ederek Galatasaray’ın 10 milyonluk önerisini geçti. Bu hamle City’nin elini güçlendirdi.

Galatasaray’ın yaklaşık 1,5 aydır kadrosuna katmaya çalıştığı ve yıllık 8 milyon avrodan prensip anlaşmasına vardığı M. City kalecisi Ederson’a F.Bahçe de talip oldu.

Sarı kırmızılıların 10 milyon avroluk bonservis önerisine karşı sarı lacivertliler rakamı 12-13 milyon avro bandına çıkardı. Bu olay M. City’nin elini güçlendirdi.

