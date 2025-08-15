Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trabzonsporlu Batagov'a İngiltere'den ilgi çok! Premier takip

Trabzonsporlu Batagov'a İngiltere'den ilgi çok! Premier takip

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Trabzonsporlu Batagov&#039;a İngiltere&#039;den ilgi çok! Premier takip
Ada ekiplerinden Brighton ve Nottingham’ın ilgilendiği Ukraynalı savunma oyuncusunu son olarak Bournemouth listesine ekledi.

Orta sahasına acil takviye düşünen ve bu konuda girişimlerde bulunan Trabzonspor’un savunması yakın takipte. Bordo mavililerde Fatih Tekke’nin gözdesi olan Arseniy Batagov’a İngiliz ekiplerinden markaj var. Bir dönem Brighton&Hove Albion ve Nottingham Forest’ın izlemeye aldığı Ukraynalı stoperi son olarak Bournemouth da takibe aldı. İngiliz ekibi, Ukraynalı Ilya Zabarnyi’nin ayrılması üzerine vatandaşına kancayı attı.

Trabzonsporlu Batagov'a İngiltere'den ilgi çok! Premier takip - 1. Resim

1,8 MİLYONA ALINMIŞTI 

Ada temsilcisi, Batagov’u aradığı savunma oyuncuları arasında ideal olarak görürken Trabzonspor’un oyuncuyu bırakmaya pek niyeti yok. Tabii çok cazip bir teklif gelmezse. 2024’te Zorla Luhansk’tan 1,8 milyon avroya alınan ve güncel piyasa değeri 4,5 milyon avro olan oyuncudan beklenti en az 20 milyon avro. 23 yaşındaki oyuncunun bir sonraki satışından da pay düşünülüyor. Fatih Tekke ise Batagov’u defansın sigortası olarak görüyor. 

