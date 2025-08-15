Trabzonsporlu Batagov'a İngiltere'den ilgi çok! Premier takip

Orta sahasına acil takviye düşünen ve bu konuda girişimlerde bulunan Trabzonspor’un savunması yakın takipte. Bordo mavililerde Fatih Tekke’nin gözdesi olan Arseniy Batagov’a İngiliz ekiplerinden markaj var. Bir dönem Brighton&Hove Albion ve Nottingham Forest’ın izlemeye aldığı Ukraynalı stoperi son olarak Bournemouth da takibe aldı. İngiliz ekibi, Ukraynalı Ilya Zabarnyi’nin ayrılması üzerine vatandaşına kancayı attı.

1,8 MİLYONA ALINMIŞTI

Ada temsilcisi, Batagov’u aradığı savunma oyuncuları arasında ideal olarak görürken Trabzonspor’un oyuncuyu bırakmaya pek niyeti yok. Tabii çok cazip bir teklif gelmezse. 2024’te Zorla Luhansk’tan 1,8 milyon avroya alınan ve güncel piyasa değeri 4,5 milyon avro olan oyuncudan beklenti en az 20 milyon avro. 23 yaşındaki oyuncunun bir sonraki satışından da pay düşünülüyor. Fatih Tekke ise Batagov’u defansın sigortası olarak görüyor.