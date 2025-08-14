Trabzonspor orta saha için Marsilya ile temasta! Ounahi yoklaması

O iddiaya göre bordo mavililer, bonservisi Fransız ekibi Marsilya’da olan ancak geçen sezonu Yunanistan takımı Panathinaikos’ta geçiren Azzedine Ounahi… Ertuğrul Doğan yönetimi, Marsilya ile temasa geçip Faslı orta sahanın durumu sordu.

TERCİHİ ÖNEMLİ

Panathinaikos’un bonservisi için 7,5 milyon avro ve sonraki satıştan yüzde 15 pay önerdiği oyuncu için bordo mavililerin amacı zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralamak. Tabii burada Yunan ekibinin verdiği rakamlara çıkamayacak olan Trabzonspor oyuncunun tercihine göre hareket edecek. Marsilya ile mukavelesi 2027’de sona erecek olan Ounahi’nin güncel piyasa değerinin de 10 milyon avro olduğunu hatırlatalım.