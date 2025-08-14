Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Trabzonspor orta saha için Marsilya ile temasta! Ounahi yoklaması

Trabzonspor orta saha için Marsilya ile temasta! Ounahi yoklaması

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Trabzonspor orta saha için Marsilya ile temasta! Ounahi yoklaması
Trabzonspor, Marsilya, Panathinaikos, Transfer, Orta Saha, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fırtına’da orta saha arayışları devam ediyor. Yaklaşık 2 aydır birçok ismin gündeme geldiği Trabzonspor için bu kez Yunan basınından bir iddia ortaya atıldı.

O iddiaya göre bordo mavililer, bonservisi Fransız ekibi Marsilya’da olan ancak geçen sezonu Yunanistan takımı Panathinaikos’ta geçiren Azzedine Ounahi… Ertuğrul Doğan yönetimi, Marsilya ile temasa geçip Faslı orta sahanın durumu sordu.

Trabzonspor orta saha için Marsilya ile temasta! Ounahi yoklaması - 1. Resim

TERCİHİ ÖNEMLİ

Panathinaikos’un bonservisi için 7,5 milyon avro ve sonraki satıştan yüzde 15 pay önerdiği oyuncu için bordo mavililerin amacı zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralamak. Tabii burada Yunan ekibinin verdiği rakamlara çıkamayacak olan Trabzonspor oyuncunun tercihine göre hareket edecek. Marsilya ile mukavelesi 2027’de sona erecek olan Ounahi’nin güncel piyasa değerinin de 10 milyon avro olduğunu hatırlatalım.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Donnarumma gidiyor! Galatasaray'a Ederson geliyorKayseri'de 14'üncü kattan düşen kadın feci şekilde can verdi!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Donnarumma gidiyor! Galatasaray'a Ederson geliyor - SporDonnarumma gidiyor! Galatasaray'a Ederson geliyorGalatasaray Kaptanı Mauro Icardi: Keyif alacağız - SporGalatasaray Kaptanı Mauro Icardi: Keyif alacağızErtuğrul Doğan'ın ilk toplantısı çok ses getirecek! Futbolu sarsacak üç teklif - SporErtuğrul Doğan'ın ilk toplantısı çok ses getirecek!Fenerbahçe’den orta sahaya yıldız hamlesi! Tielemans için resmi teklif - SporFenerbahçe’den orta sahaya yıldız hamlesi! Tielemans için resmi teklifAmeliyat şoku! Mert'ten Fenerbahçe'ye kötü haber - SporFenerbahçe'ye Mert'ten kötü haber!Fenerbahçe'de kaleci adayı: Lunin operasyonu - SporFenerbahçe'de kaleci adayı: Lunin operasyonu
Sonraki Haber Yükleniyor...