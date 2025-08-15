Barış Alper Yılmaz, 10 milyon avroluk teklifi düşünüyor! Kafası karıştı

ALİ NACİ KÜÇÜK -Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz gündemden düşmüyor. Sebebi de astronomik transfer teklifleri... Suudi Arabistan ekibi NEOM Kulübü, sarı kırmızılı oyuncu için yaptığı 25 milyon avroluk bonservis bedeli teklifini 35 milyon avroya çıkardı. Ancak Dursun Özbek yönetimi, 50 milyon avro altına inmeyeceğini bildirdi. Oyuncu cephesinde ise kafalar karıştı. Sebebi de G.Saray’dan 2,8 milyon avro civarında bir rakam alan Barış Alper Yılmaz’a yıllık 10 milyon avro önerilmesi.

KEÇİÖRENGÜCÜ BEKLİYOR

Teknik direktör Okan Buruk’un asla gönderilmesini istemediği Barış Alper ile yönetimin masaya oturup yıllık ücretini 3,5-4 milyon avro civarında bir rakama çıkarması bekleniyor. Her ne kadar bazı G.Saraylı üyeler “35 milyon avro ciddi bir bonservis geliri ve rekor” dese de Okan Buruk ve yöneticilerin büyük çoğunluğu “Eğer satarsak onun gibi bir oyuncuyu 40 milyon avro versek de bulamayız” görüşünde. Ki satış olursa yüzde 20’si Keçiörengücü’ne gidecek.