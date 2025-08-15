Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Mali'de darbe girişimi püskürtüldü! Çok sayıda gözaltı var

Mali'de darbe girişimi püskürtüldü! Çok sayıda gözaltı var

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Mali&#039;de darbe girişimi püskürtüldü! Çok sayıda gözaltı var
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Mali'de güvenlik güçleri, yabancı destekli olduğu öne sürülen bir darbe girişimini başarısızlığa uğrattı. Aralarında bir Fransız vatandaşı ile yüksek rütbeli askerlerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Mali'de darbe girişiminin engellendiği ve aralarında bir Fransız vatandaşının da bulunduğu birçok kişinin yakalandığı duyuruldu.

Mali'de güvenlik güçleri, devlet kurumlarını hedef alan yeni bir darbe girişimini başarıyla engelledi.

Devlet televizyonu ORTM'de yayımlanan resmi açıklamada, ülkeyi istikrarsızlaştırmaya çalışan, güvenlik güçleri arasında yer alan 'marjinal bir grubun' çökertildiği belirtildi.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Bildiride, söz konusu grubun yabancı ülkelerle bağlantılı olduğu ve Mali'nin yeniden inşa sürecine zarar vermeyi amaçladığı ifade edildi. Yetkililer, grubun 1 Ağustos’ta etkisiz hale getirildiğini duyururken, aralarında Fransız vatandaşı Vizilier Yann'ın da bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Yakalananlar arasında yüksek rütbeli askerlerin de bulunduğu, bunlar arasında tuğgeneral ve yarbay seviyesinde isimlerin yer aldığı bildirildi. Mali makamları, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve diğer sorumluların da adalet önüne çıkarılacağını belirtti.

Mali’de Mayıs 2022’de de benzer bir darbe girişimi önlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Alaska'daki büyük buluşma bu akşam! Tarihî zirve öncesi karşılıklı jestler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Alaska'daki büyük buluşma bu akşam! Tarihî zirve öncesi karşılıklı jestler - DünyaAlaska'daki büyük buluşma bu akşam!Netanyahu itiraf etti! İsrail büyük işgale başladı - DünyaNetanyahu itiraf etti! İsrail büyük işgale başladıBen-Gvir yine hapishane hücresini bastı! Filistinli lider Bergusi’yi tehdit etti - Dünya23 yıldır tutuklu olan Filistinli sembol isme tehditHavaalanında faciadan dönüldü! Uçağın motoru piste sürttü, yerden kıvılcımlar yükseldi - DünyaHavaalanında faciadan dönüldü!Okyanusya ülkesi Solomon Adaları, şiddetli depremle sarsıldı! - DünyaOkyanusya ülkesi şiddetli depremle sarsıldı!Alman halkından İsrail'e net mesaj: Artık yeter! - DünyaAlman halkından İsrail'e net mesaj
Sonraki Haber Yükleniyor...