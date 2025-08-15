Mali'de darbe girişimi püskürtüldü! Çok sayıda gözaltı var

Mali'de darbe girişiminin engellendiği ve aralarında bir Fransız vatandaşının da bulunduğu birçok kişinin yakalandığı duyuruldu.

Mali'de güvenlik güçleri, devlet kurumlarını hedef alan yeni bir darbe girişimini başarıyla engelledi.

Devlet televizyonu ORTM'de yayımlanan resmi açıklamada, ülkeyi istikrarsızlaştırmaya çalışan, güvenlik güçleri arasında yer alan 'marjinal bir grubun' çökertildiği belirtildi.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Bildiride, söz konusu grubun yabancı ülkelerle bağlantılı olduğu ve Mali'nin yeniden inşa sürecine zarar vermeyi amaçladığı ifade edildi. Yetkililer, grubun 1 Ağustos’ta etkisiz hale getirildiğini duyururken, aralarında Fransız vatandaşı Vizilier Yann'ın da bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Yakalananlar arasında yüksek rütbeli askerlerin de bulunduğu, bunlar arasında tuğgeneral ve yarbay seviyesinde isimlerin yer aldığı bildirildi. Mali makamları, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve diğer sorumluların da adalet önüne çıkarılacağını belirtti.

Mali’de Mayıs 2022’de de benzer bir darbe girişimi önlenmişti.