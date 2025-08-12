Mali ordusunda darbe girişimi! 45 asker yakalandı

Mali’de askeri liderleri devirmeyi planladıkları iddiasıyla, aralarında iki generalin de bulunduğu en az 45 asker tutuklandı.

ÜST DÜZEY İSİMLER GÖZALTINDA

İlk haberlere göre, gözaltına alınanlar arasında Mopti bölgesinin eski valisi General Abass Dembele ve Mali ordusunun üst kademelerindeki az sayıdaki kadın subaylardan Tuğgeneral Nema Sagara da bulunuyor.

General Dembele’ye yakın bir kaynak ise her iki ismin de tutuklanmadığını ve Dembele’nin durumunun iyi olduğunu açıklandı.

"AMAÇ CUNTAYI DEVİRMEKTİ"

AFP’ye konuşan Ulusal Geçiş Konseyi’nden bir milletvekili, gözaltına alınan askerlerin hükümeti devirmeyi planladıklarını öne sürerek “Hepsi asker. Amaçları cuntayı devirmekti” dedi. Milletvekili yaklaşık 50, güvenlik kaynakları ise en az 20 tutuklama olduğunu ifade etti. Tutuklamaların birkaç gündür devam ettiği iletti.

BASKI ARTIYOR

Tutuklamalar, cuntanın eski başbakanlar Moussa Mara ve Choguel Maiga’ya yönelik suçlamaları ve siyasi baskıların yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşti. Mara 1 Ağustos’tan bu yana gözaltında tutulurken, Maiga da adli yaptırımlarla karşı karşıya. Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Assimi Goïta, tüm siyasi parti ve örgütleri feshetmişti.

Assimi Goïta, 2020 ve 2021’deki iki darbeyle iktidara geldi. 18 ay içinde seçim yapma sözü vermesine rağmen oylama önce 2027’ye, ardından geçiş süresi 2030’a ertelendi.

Silahlı Çatışma Yeri ve Olay Verileri’ne (ACLED) göre, 2024’ün ilk yarısında Sahel bölgesinde gruplar 7 bin 620 kişiyi öldürdü. 1 Haziran’da Jama'a Nusrat ül-İslam ve’l-Müslimin (JNIM) grubu, Mali’nin merkezindeki Boulkessi’deki askeri üste 30’dan fazla askeri öldürdü.

MALİ'DE SİYASİ İSTİKRARSIZLIK 2012 DARBESİYLE DERİNLEŞTİ

1960’ta Fransa’dan bağımsızlığını kazanan Mali, bugüne kadar birçok darbe ve siyasi krize sahne oldu. Bağımsızlıktan sonra başlayan tek parti yönetimi, 1991’de askeri bir darbeyle sona erdi. 2012’de ise ülkenin kuzeyinde başlayan isyancı çatışmalar, yeni bir darbenin habercisi oldu.

2012 MART DARBESİ DÖNÜM NOKTASI OLDU

Mart 2012’de gerçekleşen askeri darbe, Mali’de uzun süreli bir istikrarsızlık döneminin başlangıcı olarak kayıtlara geçti. Bu süreçte bölgede etkin rol oynamak isteyen Fransa, 2013 yılından itibaren Mali’de çeşitli silahlı gruplara karşı asker bulundurmaya başladı.

SON DARBE 2020'DE GERÇEKLEŞTİ

Başkent Bamako’ya 15 kilometre mesafedeki Kati garnizonunda askeri hareketlilik yaşandı. 2012’de dönemin Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Touré’nin devrilmesinde de rol oynayan garnizonda başlayan gelişmeler sonucunda Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita alıkonuldu ve istifa etti. Bu olay, Mali’deki yeni siyasi sürecin başlangıcı oldu.