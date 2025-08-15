Tarımkon Başkanı işlenmeye tarım arazilerinin kiraya verilmesini değerlendirdi: 85 milyonluk nüfusta toprak boş kalamaz

CEMAL EMRE KURT - Uluslararası Tarım Konfederasyonu (TARIMKON) Başkanı Hakan Yüksel, 85 milyonun beslenmeye ihtiyacı olduğunu belirterek tarımsal arazilerin boş kalmaması gerektiğini söyledi.

İlgili Haber İklim krizi fırsata dönüştürülebilir! Kuraklığa çare topraksız tarım

“TOPRAKLAR BOŞ KALMAMALI”

TARIMKON Başkanı Hakan Yüksel, bazı tarım arazilerinin desteklerden yararlanılmasına rağmen boş bırakıldığını belirterek, “Kararı destekliyorum. Tarla sahiplerinin büyük çoğunluğu şehirlerde yaşıyor, tarlasını ekmiyor. Bu araziler mutlaka ekilmeli. Ekmek isteyenlere verilmeli. Köylerden ekmek isteyenler olduğunda bu araziler verilmeyebiliyordu. Arazilerin ekmek isteyenlere verilmesi gerekiyor. Boş kalan arazilerle ilgili uygulamalar kanunlarda da var. Toprağın her ne kadar mülkiyeti kişiye ait olsa da ekip ekmeme kararı bir kişiye bırakılamaz. 85 milyonluk beslenme ihtiyacı olan bir ülke varken orada toprakların boş kalmaması ve bir planlama çerçevesinde ekilmesi gerekir” dedi.

“ÜRETİM PLANLAMASI OLMALI”

Arazilere bir üretim planlaması gerektiğine de dikkat çeken Yüksel, “Ülkede bir kişinin limon, domates, soğan veya buğday gibi ürünleri ne kadar tükettiğini biliyoruz. Bunun bir planlamasının yapılması gerekir. Bu sene limonda zarar edildiği için bazı üreticiler limon bahçelerini söktü. Bu nedenle limonun fiyatı markette 150 liraya kadar yükseldi. Geçen sene ise soğanın fiyatı markette 60 lirayken, şu an 8 liradan başlıyor. Dolayısıyla işlenmeyen arazilere yönelik bir üretim planlaması gerekiyor. Böylece, hiçbir tarımsal faaliyete konu olmayan arazilerin üretime kazandırılmasıyla hem ekonomiye katma değer sağlar hem de sebze ve meyveler daha uygun fiyata vatandaşların sofrasına gelir” diye konuştu.

31 AĞUSTOS'A KADAR TESPİT EDİLECEK

Ağustos 2024’te yayınlanan yönetmelik kapsamında Arazi Tespit Komisyonu 31 Ağustos’a kadar hisseli, mülkiyet problemi bulunan, parçalı, tarımsal faaliyete son verilen veya başka bir sebeple işlenmeyen tarım arazilerini tespit edecek. Tespit edilen araziler, arazi sahibinin 45 gün başvurmaması durumunda arazinin bulunduğu yerleşim yerinde yaşayan vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarına öncelikli olarak kiraya verilecek. Öncelikli gruplardan birden fazla istekli çıkması hâlinde en yüksek teklifi verene, öncelikli gruplardan istekli çıkmaması hâlinde ise diğer isteklilerden en yüksek teklifi verene kiralanacak.