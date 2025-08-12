İklim krizi fırsata dönüştürülebilir! Kuraklığa çare topraksız tarım

ESMA ALTIN ANKARA -Meclis Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu kapsamında gerçekleştirilen çalıştayda sunum yapan Nazlı, Patates Araştırma Enstitüsünde topraksız tarımla patates üretildiğini ifade ederek “Toprak ve iklim faktörleriyle, kuraklık, aşırı yağış, zirai don gibi felaketlere karşı topraksız, örtü altı tarım gibi kapalı alanlarda yetiştiricilik şeklinde vaziyet alırsak, bu felaketten bir fırsat doğurabilir. Yani zayıf bir noktayı fırsata dönüştürebiliriz” dedi.

Bakanlık olarak uzun zamandır bu konu üzerine çalıştıklarını kaydeden Nazlı, “49’un üzerinde araştırma enstitümüz, 2 binin üzerinde araştırmacımız var. Bunlar yeni üretim çeşitleri üzerine çalışıyor. Bazılarını üniversitelere transfer ettik” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin tarımsal anlamda hiçbir parametrede yer almadığına yönelik iddiaları eleştiren Nazlı “Dünya Bankasının 2024 tarımsal hasıla raporuna göre, Türkiye dünyada 7’inci sırada yer alıyor. Tarımdaki birçok parametrede ise dünyada ilk 10’dayız” diye konuştu. Stratejik açıdan önemli ürünler üzerinden planlama yaptıklarını aktaran Nazlı “Daha önce yetiştirmediğiniz ürünlere odaklanabiliriz. Çiftçilik geleneği dışında üreticiye de gelir getirebilecek alternatif üretim alanlarını ve ürün çeşitlerini yavaş yavaş ve kademeli şekilde çiftçimize alıştırabiliriz” değerlendirmesinde bulundu.

DÜNYADA DÖRDÜNCÜ AVRUPA'DA İKİNCİYİZ

Tarımın geleceği için en büyük yatırım olarak görülen topraksız tarımda Türkiye öncü bir pozisyonda yer alıyor. 2023 verilerine göre Türkiye, 855 bin dekar örtü altı varlığı ile dünyada 4’üncü, Avrupa’da ise 2’nci sırada. Toplam sera alanının yüzde 1,6’sına denk gelen 14 bin dekarda ise topraksız tarım ile üretim yapılıyor. Türkiye’de topraksız tarım ilk olarak Antalya’da başladı. Sonrasında sırasıyla Mersin, İzmir, Manisa, Yalova ve Afyonkarahisar’da topraksız kültür seraları bulunuyor. Topraksız tarım alanlarında yüzde 92 oranında sebze, yüzde 8 oranında ise süs bitkisi yetiştiriciliği yapılıyor.