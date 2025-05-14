İsmail Kartal'dan Fenerbahçe cevabı! "Gitmem doğru olmaz"

Persepolis Teknik Direktörü İsmail Kartal, Havadar maçı öncesi yaptığı açıklamada Fenerbahçe'ye dönüş sorusuna net bir cevap verdi. Kartal, "Persepolis'i bırakıp Fenerbahçe'ye gitmem doğru olmaz." dedi.

Persepolis Teknik Direktörü İsmail Kartal, Havadar ile oynayacakları maç öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı. Kartal'a, Fenerbahçe'ye dönüşle ilgili yöneltilen soru dikkat çekti.

"FENERBAHÇE'YE GİTMEM DOĞRU OLMAZ"

Kartal, "Burada şansınız az kaldı. Fenerbahçe'den teklif gelirse kabul eder misiniz? Bir gün Fenerbahçe'ye döner misiniz?" sorusunun ardından, "Şu anda Persepolis ile bir yıl daha mukavelem var. Böyle bir şey olsa bile Persepolis'i bırakıp Fenerbahçe'ye gitmem doğru olmaz." cevabını verdi.

İsmail Kartal, Fenerbahçe ile geçen sezon sonunda yollarını ayırmış ve ocak ayında Persepolis'in başına geçmişti. İran ekibiyle başarılı bir grafik çizen tecrübeli çalıştırıcı, 15 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.