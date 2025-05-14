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Zaniolo Galatasaray'a geri dönüyor! Sarı-kırmızılılar karar aşamasında

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Zaniolo Galatasaray&#039;a geri dönüyor! Sarı-kırmızılılar karar aşamasında
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fiorentina'da beklentileri karşılayamayan Nicolo Zaniolo, yaz aylarında Galatasaray'a geri dönecek. Sarı-kırmızılılar, İtalyan yıldızın geleceği için kararını yaz transfer döneminde verecek.

Fiorentina'ya sezon başında kiralık olarak gönderilen Nicolo Zaniolo, İtalya'da beklenilen performansı bir türlü sergileyemedi. İtalyan basınında çıkan haberlere göre Fiorentina, 25 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. 

Zaniolo Galatasaray'a geri dönüyor! Sarı-kırmızılılar karar aşamasında - 1. Resim

GALATASARAY'IN KARARI MERAK EDİLİYOR

Galatasaray, sezon sonunda Zaniolo'nun geleceğiyle ilgili önemli bir karar verecek. Sarı-kırmızılı kulüp, oyuncunun performansını değerlendirdikten sonra yeni sezonda kadroda tutup tutmama konusunda net bir adım atacak. Öte yandan Zaniolo'nun eski kulübü Roma da bu kararı yakından takip ediyor. 

Zaniolo Galatasaray'a geri dönüyor! Sarı-kırmızılılar karar aşamasında - 2. Resim

Galatasaray'dan önce Atalanta, ardından Fiorentina'ya kiralanan Zaniolo, İtalya'da istediği performansı bir türlü sergileyemedi. Fiorentina formasıyla 13 maçta sahaya çıkan İtalyan oyuncu, gol ya da asist katkısı yapamayarak eleştirilerin hedefi oldu.

Zaniolo Galatasaray'a geri dönüyor! Sarı-kırmızılılar karar aşamasında - 3. Resim

Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki Zaniolo'nun güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösteriliyor.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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