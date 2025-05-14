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Türkiye Kupası finali öncesi ortalık karıştı! Galatasaray ve Trabzonspor taraftarı birbirine girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Galatasaray ile Trabzonspor arasında bu akşam Gaziantep'te oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi iki takım taraftarları arasında kavga çıktı. Şehir merkezinde meydana gelen olayda bazı taraftarların yaralandı. Kavga anına dair objektiflere yansıyan görüntüler dikkat çekti.

Trabzonspor ile Galatasaray, 63'üncü Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde bu akşam karşı karşıya gelecek. Gaziantep Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Ozan Ergün olacak. Maçta Polonya Futbol Federasyonu'ndan Tomasz Kwiatkowski VAR, Onur Özütoprak ise AVAR olarak görev alacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maç, taraftarlar arasındaki gerginlikle gündem oldu.

Türkiye Kupası finali öncesi ortalık karıştı! Galatasaray ve Trabzonspor taraftarı birbirine girdi - 1. Resim

FİNAL ÖNCESİ KAVGA ÇIKTI

Türkiye Kupası'ndaki dev maç öncesi Gaziantep kent merkezinde istenmeyen olaylar yaşandı.

Türkiye Kupası finali öncesi ortalık karıştı! Galatasaray ve Trabzonspor taraftarı birbirine girdi - 2. Resim

İSTENMEYEN GÖRÜNTÜLER

Trabzonspor ile Galatasaraylı taraftarlar arasında başlayan gerginlik daha sonra kavgaya dönüştü. Yaşanan olaylar, polis ekipleri ve vatandaşların araya girmesiyle sonlandırıldı.

Türkiye Kupası finali öncesi ortalık karıştı! Galatasaray ve Trabzonspor taraftarı birbirine girdi - 3. Resim

YARALILAR VAR

Kavganın ardından bölgede güvenlik önlemleri alındı. Bazı taraftarların yaralandığı olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Türkiye Kupası finali öncesi ortalık karıştı! Galatasaray ve Trabzonspor taraftarı birbirine girdi - 4. Resim

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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