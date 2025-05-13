'Cihan Aydın' atamasına bir tepki de Galatasaray'dan! "Hangi tilkiler dönüyor bilemeyiz"

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası finaline Cihan Aydın'ın atanmasına değinen Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, "Kimin aklında ne yatıyor bilemem. Bu hakemin bize yaptıkları ortada" dedi.

Galatasaray ile Trabzonspor arasında yarın oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası finaline hakem Cihan Aydın'ın atanması tartışmaları beraberinde getirdi. Trabzonspor cephesinden yapılan açıklamada "Maalesef TFF’de adalet müessesesi artık çürümüş, kurum yansızlığını kaybetmiş, ahlaki zemin de terk edilmiştir" ifadeleri kullanılmış ve bu atama sert dille eleştirilmişti.

"HANGİ TİLKİLER DÖNÜYOR BİLEMEYİZ"

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) bu kararına bir tepki de Galatasaray cephesinden geldi. Kendilerinin de Trabzonspor camiasının da hakem atamasından rahatsız olduğunu vurgulayan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, "Kimin aklında ne yatıyor bilemem. Bu hakemin bize yaptıkları ortada. Ama sonuçta bunu MHK atıyor ve kulüplere sormuyor. Hakemleri zaten biz tespit edersek işin içinden çıkamayız. İnsanların kafasının arkasında hangi tilkiler dönüyor bilemeyiz. Biz sadece hakemin gördüğünü çalmasını istiyoruz. VAR'ın da riskli pozisyonlarda kimsenin hakkını yemeden selametle bu işi bitirmesini istiyoruz" dedi.

"İNŞALLAH HAK EDEN KAZANIR"

Trabzonspor'un ligde oynanan karşılaşmanın ardından yaptığı paylaşımla ilgili de konuşan ve maçın hakemi Cihan Aydın'ın hakkaniyetli maç yönetmesini istediklerini dile getiren Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

"Bir önceki maç bu maça ölçü değil. Oradaki motivasyonumuz şampiyonluktu, Trabzonspor'un motivasyonu ise 3 puanla taraftarını mutlu etmekti. Bu maç ise iki taraf için hayati derecede önemli. Bir 90 dakika, belki bir 30 dakika uzatma ve belki penaltılar ve sonunda da kupa. Trabzonspor'un da Avrupa'ya gitme ümidi var. Yaptıkları hakem paylaşımı kendilerinin tercihi.

Genç hakemlerimiz istiyoruz ki az hata yapsınlar. Hata tabii ki olabilir ve ligin seyrini de çok etkilemesinler. İnşallah bu hakem kardeşimiz, bundan önceki hatalarını tekrarlamaz. Bundan öncekinde bu kardeşimizin gençliğine verdik ama VAR'ın yaptığı hataları affetmiyoruz. İnşallah bu kardeşimiz iki taraf için de bir hata yapmaz ve hak eden kazanır. Biz de bu maçın ardından Kayserispor maçının hazırlıklarına başlarız."

"YAKINDA 'UZAYDA KUTLAMA VAR' DENECEK"

Şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili çıkan haberlere de değinen Öztürk, "Her gün sosyal medyadan okuyorum. Yakında uzayda da kutlama yapacağımız söylenecek. Şu anda Türkiye Kupası finaline gidiyoruz. Tek konsantrasyonumuz bu. Arkasından da ligde 3 finalimiz var. Dursun Özbek başkanımız 2022 yılında seçilirken 25. şampiyonluk ve 5. yıldız hedefini koydu" diyerek sözlerini tamamladı.