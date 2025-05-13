Hasan Şaş'ın iddiası gündem oldu! "2 sene sonra Galatasaray başkanı olur"

Galatasaray'ın eski futbolcusu ve antrenörü Hasan Şaş, sarı kırmızılı ekiple ilgili dikkat çeken başkanlık iddiasında bulundu ve 'Bayern Münih' benzetmesi ile dikkat çekti.

Galatasaray'ın unutulmaz isimleri arasında yer alan ve futbolculuk kariyerinin ardından sarı kırmızılılarda yardımcı antrenörlük yapan Hasan Şaş, son açıklamalarıyla gündem oldu.

"1-2 SENE SONRA BAŞKAN OLUR"

Yeni Açık YouTube kanalında konuşan Şaş, Galatasaray başkanlığıyla ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

Eski bir kulüp başkanıyla karşılaştığını söyleyen Şaş, "Sağ olsun iyi karşıladı. 'Ağabey senin devreye girmen lazım' dedim. İsmini söylemeyeyim, bence iki sene sonra Galatasaray başkanı olur" dedi.

"İÇERİDE BİRBİRİLERİNİ YERLER AMA..."

Açıklamalarına devam eden Şaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Benim görüşüm; Galatasaray'a zarar veren bazı kişiler var. Her maçtan sonra açıklama yapan... Her maçtan sonra Fenerbahçe'nin lige sarılmasını sağlayan abuk sabuk işler oluyor.

Bu bizim zamanımızda hiç olmadı. 'Senin devreye girmen benim için önemli' dedim. Eskiden Galatasaray başkanlığını yapmış biri, 'Doğru söylüyorsun, oraya uğrayacağım' dedi. Uğraması da iyi oldu. Şu an yöneticilerin eskilerden ders alması çok önemli. Aslında Galatasaray'ın altından gelen, herkesin bilmediği şey budur.

Camia içerisinde zannedersiniz ki hiçbir şey konuşulmuyor. İçeride birbirilerini yerler ama dışarıda hiçbir şey konuşmazlar."