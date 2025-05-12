Trabzonspor'dan 'Cihan Aydın' atamasına sert tepki! "Bu ülkede futbol sahada oynanmıyor"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Ziraat Türkiye Kupası finaline Cihan Aydın'ın atanmasına Trabzonspor'dan sert tepki geldi. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Görünen o ki TFF her türlü renge bürünmektedir ancak adaletin rengine sırt çevirmektedir" ifadesi yer aldı.

14 Mayıs Çarşamba günü Gaziantep'te nefesler tutulacak, Türkiye Kupası sahibini bulacak. Trabzonspor ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği finalde düdük çalacak hakem belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki finali Cihan Aydın yönetecek. Cihan Aydın'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçta dördüncü hakem olarak Ozan Ergün yer alacak.

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"ASİMETRİK MÜDAHALE DÜZENİ"

Trabzonspor'dan TFF'nin bu atamasına sert tepki geldi. "Süper Lig yetmemiş olacak ki Türkiye Kupası finalinde bir isim karşımıza çıkarılmıştır: Cihan Aydın. Peki kimdir bu figüran?" denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Eski başkanımız Sayın Özkan Sümer'in sözleriyle bir kez daha yüksek sesle ilan ediyoruz: Bu ülkede futbol sahada oynanmıyor.

Takımımıza karşı sezon başından bugüne yapılanlar, münferit hata ve insani zaaf olarak asla değerlendirilemez. Karşımızda planlı ve süreklilik arz eden asimetrik müdahale düzeni vardır.

"PEKİ KİMDİR BU FİGÜRAN?"

Daha iki hafta önce Kasımpaşa ardından Galatasaray karşısında “VAR tiyatrosu” sahne almış, Türk futbol tarihinde örneği olmayan ofsayt kurgularıyla puanlarımız gasp edilmiştir.

Süper Lig yetmemiş olacak ki Türkiye Kupası finalinde bir isim karşımıza çıkarılmıştır: Cihan Aydın. Peki kimdir bu figüran?

MHK’nın VAR toplantısına “En büyük Galatasaray” kullanıcı adıyla katılan, tribün kimliğiyle övünen, aidiyetini gizleme gereği dahi duymayan sözüm ona ‘hakemdir!’

Görünen o ki TFF her türlü renge bürünmektedir ancak adaletin rengine sırt çevirmektedir.

Maalesef TFF’de adalet müessesesi artık çürümüş, kurum yansızlığını kaybetmiş, ahlaki zemin de terk edilmiştir.

Bu atamanın amacı; Türkiye’nin en büyük iki kulübünü sahada, tribünde, sokakta karşı karşıya getirmekten başka bir şey değildir!

"HAKKIMIZI YİYEN CAMİAMIZIN ÖFKESİNDE BOĞULUR"

Şunun gayet iyi anlaşılmasını istiyoruz! Telafisi olmayacak Türkiye Kupası finalinde kulübümüzün hakkını yiyen; kendi geleceğini harcar ve camiamızın öfkesinde boğulur. Çünkü tarihi zulüm yapanlar değil, zulme direnenler şekillendirir.

Ve bilinsin ki; “Zulüm ile abad olanın, sonu berbat olur.”

Saygılarımızla…"