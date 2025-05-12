Türkiye Kupası finalinin hakemleri açıklandı

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası finalini yönetecek isimler beli oldu.

Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak dev karşılaşmanın hakemi belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki finali Cihan Aydın yönetecek.

Cihan Aydın'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçta dördüncü hakem olarak Ozan Ergün yer alacak.

VAR HAKEMİ DE BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu, finalde VAR hakemi olarak Tomasz Kwiatkowski'nin görev yapacağını açıkladı.

Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Trabzonspor A.Ş. ile Galatasaray A.Ş. arasında 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Gaziantep Stadyumu'nda saat 20.45'te oynanacak olan 63. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde VAR olarak Polonya Futbol Federasyonu'ndan Tomasz Kwiatkowski görev alacak.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda VAR hakemi olarak görev yapan Kwiatkowski, geçtiğimiz ay açıklanan 2025 FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası VAR listesinde de yer almıştı.

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde AVAR olarak ise Onur Özütoprak görev yapacak."

TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor ile Galatasaray, 14 Mayıs Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Türkiye Kupası finaline bu yıl Gaziantep ev sahipliği yapacak. Saat 20.45'te başlayacak olan karşılaşma ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



İşte Merkez Hakem Kurulu'nun paylaşımı: