Süper Lig'de bir ayrılık daha! Gaziantep FK Selçuk İnan ile yolları ayırdı

Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada 1.5 sezondur teknik direktörlük görevini üstlenen Selçuk İnan ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Süper Lig'de son 4 maçtan mağlubiyetle ayrılan Gaziantep FK, teknik direktör Selçuk İnan'la yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Gaziantep Futbol Kulübümüzde yaklaşık 1.5 sezondur teknik direktörlük görevini başarıyla üstlenen Sayın Selçuk İnan ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır.

"KAN DEĞİŞİKLİĞİNİN DOĞRU OLACAĞINI DÜŞÜNDÜ"

Bu görüşmede, futbolculuk kariyerinde Türk futboluna unutulmaz anlar yaşatan, hırsı ve karakteriyle örnek olan Selçuk İnan, kulübümüze duyduğu derin bağlılık ve mesleki sorumluluğu gereği, takımın geleceği için kan değişikliğinin doğru olacağı görüşünü paylaşmıştır.

"SONSUZ BAŞARILAR DİLERİZ"

Bu vesileyle, kulübümüze kattığı değer, saha ve saha dışında gösterdiği liderlik için Sayın Selçuk İnan ve değerli teknik ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde sonsuz başarılar dileriz.