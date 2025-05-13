Trabzonspor-Galatasaray kupa derbisi öncesi Fatih Tekke'yi kızdıran soru

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelecekleri Galatasaray müsabakası öncesinde iddialı açıklamalarda bulundu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da katıldığı toplantıda Tekke, "Kupa daha bu yol için başlangıç" dedi. Fatih Tekke, Muslera'ya yöneltilen soruya ise çok kızdı.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaşacak Trabzonspor ve Galatasaray, dev final öncesi ortak basın toplantısı düzenlendi. Teknik adamlar Okan Buruk ve Fatih Tekke ile kaleciler Fernando Muslera ve Uğurcan Çakır, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

BU DAHA BAŞLANGIÇ

Kupa alarak tarihe geçme hedefi olduğunu belirten, Tekke, "Fatih Tekke olarak, teknik adam olarak kulübe verdiğim ve vereceğim şeyler olarak konuşacak olursak oyunun bir plan, birkaç plan üzerine oynanabilmesini konuşabiliyor olmamız lazım. Ülke olarak bunu konuşmamız lazım. Geldiğimiz ilk toplantıda söylediğim şey, oyuncularıma güveniyorum. Ama anlar bazen belirleyici olur. Benim tarihe geçmekten ziyade çok çalışarak başarılı olma hedefim var. Kupa bu yol için başlangıç olabilir. O yüzden kupayı kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"BU KONUDA OKAN HOCANIN ÖNÜNDEYİM"

Gaziantep'te final oynamanın kendisi için özel olduğunu da belirten Tekke, "Gaziantep benim için çok önemli bir şehir. Çünkü kızım burada doğdu. O yüzden buraya çok yabancı değilim. Daha önce de Gaziantep'te oynadım. O yüzden burası benim için özel bir yer. Bu konuda Okan hocanın önündeyim" diye konuştu.

FATİH TEKKE'Yİ KIZDIRAN SORU

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Uğurcan Çakır için Fernando Muslera'ya gelen soruya cevap verdi. Bir gazetecinin Muslera'ya yönelttiği, "Sözleşmen bitiyor. Senden sonra eldivenlerini Uğurcan Çakır gibi bir kaleciye bırakmak ister misin?" sorusuna cevap veren Tekke, "Uğurcan Çakır'ın çok değerli eldivenleri var. Böyle bir soruyu kabul etmiyorum. Uğurcan adına ben cevap vermiş oldum." diye cevapladı.