Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Trabzonspor-Galatasaray kupa derbisi öncesi Fatih Tekke'yi kızdıran soru

Trabzonspor-Galatasaray kupa derbisi öncesi Fatih Tekke'yi kızdıran soru

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelecekleri Galatasaray müsabakası öncesinde iddialı açıklamalarda bulundu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da katıldığı toplantıda Tekke, "Kupa daha bu yol için başlangıç" dedi. Fatih Tekke, Muslera'ya yöneltilen soruya ise çok kızdı.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaşacak Trabzonspor ve Galatasaray, dev final öncesi ortak basın toplantısı düzenlendi. Teknik adamlar Okan Buruk ve Fatih Tekke ile kaleciler Fernando Muslera ve Uğurcan Çakır, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

BU DAHA BAŞLANGIÇ

Kupa alarak tarihe geçme hedefi olduğunu belirten, Tekke, "Fatih Tekke olarak, teknik adam olarak kulübe verdiğim ve vereceğim şeyler olarak konuşacak olursak oyunun bir plan, birkaç plan üzerine oynanabilmesini konuşabiliyor olmamız lazım. Ülke olarak bunu konuşmamız lazım. Geldiğimiz ilk toplantıda söylediğim şey, oyuncularıma güveniyorum. Ama anlar bazen belirleyici olur. Benim tarihe geçmekten ziyade çok çalışarak başarılı olma hedefim var. Kupa bu yol için başlangıç olabilir. O yüzden kupayı kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Trabzonspor-Galatasaray kupa derbisi öncesi Fatih Tekke'yi kızdıran soru - 1. Resim

"BU KONUDA OKAN HOCANIN ÖNÜNDEYİM"

Gaziantep'te final oynamanın kendisi için özel olduğunu da belirten Tekke, "Gaziantep benim için çok önemli bir şehir. Çünkü kızım burada doğdu. O yüzden buraya çok yabancı değilim. Daha önce de Gaziantep'te oynadım. O yüzden burası benim için özel bir yer. Bu konuda Okan hocanın önündeyim" diye konuştu.

FATİH TEKKE'Yİ KIZDIRAN SORU

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Uğurcan Çakır için Fernando Muslera'ya gelen soruya cevap verdi. Bir gazetecinin Muslera'ya yönelttiği, "Sözleşmen bitiyor. Senden sonra eldivenlerini Uğurcan Çakır gibi bir kaleciye bırakmak ister misin?" sorusuna cevap veren Tekke, "Uğurcan Çakır'ın çok değerli eldivenleri var. Böyle bir soruyu kabul etmiyorum. Uğurcan adına ben cevap vermiş oldum." diye cevapladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türk yayıncı Hasan Piker'e ABD'de siyasi sorgu! "Hamas" sorusu dikkat çekti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu - SporA Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri belli olduBeşiktaş'ın gizli silahından kötü haber! Chamberlain sakatlandı - SporBeşiktaş'tan sakatlık açıklamasıSüper Lig'den 9 kulüp, PFDK'ye sevk edildi - SporSüper Lig'den 9 kulüp, PFDK'ye sevk edildiBerke Özer'den 2 yıllık imza! Galatasaray'a gitti gidecek derken... - SporTers köşe! Galatasaray'a gidecek derken...'Cihan Aydın' atamasına bir tepki de Galatasaray'dan! "Hangi tilkiler dönüyor bilemeyiz" - Spor'Cihan Aydın' atamasına bir tepki de Galatasaray'danMazbatasını alan Serdal Adalı'dan ilk açıklama: Kaotik günler geride kaldı - SporMazbatasını alan Serdal Adalı'dan ilk açıklama
Sonraki Haber Yükleniyor...