Berke Özer'den 2 yıllık imza! Galatasaray'a gitti gidecek derken...

Sezonun bitmesine sayılı haftalar kala Eyüpspor, iç transferde harekete geçti. Adı başta Galatasaray olmak üzere birçok kulüple anılan kaleci Berke Özer ve savunma oyuncusu Luccas Claro'nun sözleşmesi 2 yıl uzatıldı.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden ve oldukça başarılı bir performans sergileyen Eyüpspor, çıktığı 34 maçta topladığı 50 puanla ligin 6'ncı sırasında yer alıyor. Avrupa iddiasını sürdüren ve önümüzdeki sezon için flaş bir kadro kurmak isteyen İstanbul ekibi, iç transferde harekete geçti.

Eyüpspor, kaleci Berke Özer ve savunma oyuncusu Luccas Claro'nun sözleşmelerini 2 sezon daha uzattı.

ADI GALATASARAY'LA ANILIYORDU

Başarılı kaleci Berke Özer'in adı, bu sezon gösterdiği performansın ardından Galatasaray ve Avrupa'nın önde gelen kulüpleriyle anılıyordu.

12 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Eyüpspor formasıyla 34 maça çıkan Özer, 42 gol yedi ve 12 maçta kalesini gole kapattı. Luccas Claro ise 36 maçta 1 gol atma başarısı gösterdi.