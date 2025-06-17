Fenerbahçe'de Erol Bilecik krizi! Aziz Yıldırım'a ağır sözler gündem oldu

Fenerbahçe’de olağanüstü genel kurul sürecinde sular durulmuyor. Gazeteci Ferudun Niğdelioğlu'nun iddiasına göre, Fenerbahçe yöneticisi Erol Bilecik’in kulüp başkanı Ali Koç’a gönderdiği bir e-postada, eski başkan Aziz Yıldırım’a yönelik sert ifadeler yer aldı.

Yeni Açık YouTube kanalında konuşan Niğdelioğlu, Bilecik’in "Densiz adam, sandığa gömeriz" gibi ifadeler kullandığı mailin, yanlışlıkla birçok kişiye gönderildiğini öne sürdü. Niğdelioğlu, “Mail sadece Ali Koç’a gitmesi gerekirken yüzlerce kişiye ulaştı” dedi.

Ferudun Niğdelioğlu, Yeni Açık Youtube kanalında yanlışlıkla atılan maili okuyarak şu ifadeleri kullandı;

"Erol Bilecik'in sadece Ali Koç'a atacağı mail, yanlışlıkla birçok insan etiketlenerek atıldı. Binlerce insana atıldı. Maile başlıyorum; Öncelikle günaydın sayın başkanım. Yolunuz ve yolumuz açık olsun. Size olağanüstü kongreye giderken hem kendime dönük hem de acizane tavsiyelerimi içeren her zaman ki gibi içten ve samimi düşüncelerimi paylaşmak istiyorum.

Gerçekle ilgisi olmayan tüm algı yönetimleri için, öncelikle benim yüzümden sizin daha fazla zarar görmeniz ve kendi sağlığımın da daha bozulmaması adına bundan sonra içerisine gireceğimiz olağanüstü genel kurul listenizden net olarak affımı istemiş olacağım.

Benim bundan sonra tek bir amacım var. Siz de uygun görürseniz, seçim tarihinden bir önceki gece yarısına kadar, sizi yeniden başkan yapmak için olağanüstü bir çalışmanın içerisinde olmak istiyorum.

Aynı ikinci seçimde bu Aziz efendiyi sandığa gömdüğümüz çalışma gibi bu sefer benim net motivasyonum misli misli fazlasını yapacağız. Üçüncü seferde de Aziz efendiyi sandığa gömmeniz için elimden gelenin bin katı fazlasını yapacağıma söz veriyorum.

Mükemmel bir hazırlık havası ve iyi bir hazırlık yaparsak, bu densiz adamı üçüncü kez sandığa gömmek konusunda benim içim sarih. Siz de rahat olun."