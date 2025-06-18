Fenerbahçe'den çılgın teklif! Nice'ten Evann Guessand cevabı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 18 Haziran 2025 11:18 - Güncelleme: 18 Haziran 2025 11:50 - Güncelleme:

Fenerbahçe'nin, golcü futbolcu Evann Guessand için Nice'e resmi teklifte bulunduğu konuşuluyor. Dudak uçuklatan bir rakamla Fransız kulübüne giden sarı-lacivertlilerde, teknik direktör Jose Mourinho'nun da Fildişi Sahilli santrforla zoom aracılığıyla görüntülü görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Sarı-lacivertliler, transfer listesinde yer alan Evann Guessand için Nice Kulübü'nün kapısını çaldı. Fenerbahçe yönetimi, geçtiğimiz sezon 42 karşılaşmada 13 gol, 10 asistlik performans sergileyen 23 yaşındaki Fildişi Sahilli golcü futbolcu ilk teklifini Fransız ekibine iletti. 30 MİLYON EUROYA RET Sky Sports'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin 25+5 milyon euro şeklinde toplam 30 milyon euroluk teklifte bulunduğu, ancak Nice'in bu teklifi reddettiği belirtildi. İlgili Haber Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde! Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır için resmi açıklama MOURINHO'DAN SÜRPRİZ GÖRÜŞME Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Nice altyapısından yetişen genç futbolcu ile zoom uygulaması üzerinden görüntülü görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi. PREMIER LİG İDDİASI Öte yandan Guessand ile Premier Lig kulübü Wolverhampton'ın da ilgilendiği iddia edildi. İlgili Haber Fenerbahçe'de Erol Bilecik krizi! Aziz Yıldırım'a ağır sözler gündem oldu

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökhan Karataş