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Fenerbahçe'den çılgın teklif! Nice'ten Evann Guessand cevabı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe&#039;den çılgın teklif! Nice&#039;ten Evann Guessand cevabı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin, golcü futbolcu Evann Guessand için Nice'e resmi teklifte bulunduğu konuşuluyor. Dudak uçuklatan bir rakamla Fransız kulübüne giden sarı-lacivertlilerde, teknik direktör Jose Mourinho'nun da Fildişi Sahilli santrforla zoom aracılığıyla görüntülü görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Sarı-lacivertliler, transfer listesinde yer alan Evann Guessand için Nice Kulübü'nün kapısını çaldı. Fenerbahçe yönetimi, geçtiğimiz sezon 42 karşılaşmada 13 gol, 10 asistlik performans sergileyen 23 yaşındaki Fildişi Sahilli golcü futbolcu ilk teklifini Fransız ekibine iletti.

Fenerbahçe'den çılgın teklif! Nice'ten Evann Guessand için cevap geldi - 1. Resim

30 MİLYON EUROYA RET

Sky Sports'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin 25+5 milyon euro şeklinde toplam 30 milyon euroluk teklifte bulunduğu, ancak Nice'in bu teklifi reddettiği belirtildi.

MOURINHO'DAN SÜRPRİZ GÖRÜŞME

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Nice altyapısından yetişen genç futbolcu ile zoom uygulaması üzerinden görüntülü görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.

PREMIER LİG İDDİASI

Öte yandan Guessand ile Premier Lig kulübü Wolverhampton'ın da ilgilendiği iddia edildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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