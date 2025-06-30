Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > David Jurasek'ten ilk sözler: "Teklif geldiği anda hiç tereddüt etmedim"

David Jurasek'ten ilk sözler: "Teklif geldiği anda hiç tereddüt etmedim"

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
David Jurasek&#039;ten ilk sözler: &quot;Teklif geldiği anda hiç tereddüt etmedim&quot;
Beşiktaş, Benfica, Transfer, Sol Bek, Haber
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Beşiktaş’ın Benfica’dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı 24 yaşındaki sol bek David Jurasek, siyah-beyazlı kulübün YouTube kanalına özel açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş’ın Benfica’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı David Jurasek, siyah-beyazlı kulübün YouTube kanalına samimi açıklamalarda bulundu.

David Jurasek'ten ilk sözler:

Beşiktaş'tan transfer teklifi aldığı için mutlu ve gururlu olduğunu dile getiren Jurasek, "Beşiktaş büyük bir kulüp. Büyük bir tarihe sahip. Teklif geldiği anda hiç tereddüt etmedim." ifadelerini kullandı.

Tomas Sivok, Tomas Zapotocny ve Tomas Jun'un ardından Beşiktaş'ta forma giyen dördüncü Çek oyuncu olacak David Jurasek, "Sivok'un burada önemli işler yaptığını biliyorum. Ben hiç yorulmam, maç boyunca koşarım ve sahada yapabileceğimin en iyisini ortaya koyarım." diye görüş belirtti.

David Jurasek'ten ilk sözler:

Rafa Silva ve Joao Mario ile Benfica'nın ardından Beşiktaş'ta bir araya gelmesine ilişkin de görüşlerini paylaşan Çek futbolcu, "Rafa Silva ve Joao Mario ile Benfica'da yarım sezon oynadım. Alışma sürecinde bana destek olacaklarını umuyorum." şeklinde konuştu.

Beşiktaş taraftarıyla ilgili de konuşan Jurasek, "Taraftarların bazı videolarını izledim ve statta kırılan desibel rekoru hakkında haberler okudum. Bu atmosferi görmek için sabırsızlanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Ren Nehri Avrupa'nın ticari damarını tıkadı! Maliyet yükselişi ve ek ücretler kapıdaManisa yangın devam ediyor mu, söndürüldü mü? Akhisar yangın son durum
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray'dan Richarlison sürprizi! Tottenham bonservis şartı koydu - SporGalatasaray'dan Richarlison sürprizi!Eyüpspor'dan Leo Petrot hamlesi! Sol bek için resmi teklif yapıldı - SporEyüpspor'dan Leo Petrot hamlesi! Resmi teklif yapıldıTüm belgeler hazır! Tammy Abraham, Kartal için İstanbul'a geliyor - Sporİngiliz yıldız, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!Beşiktaş, Derek Needham ile yollarını ayırdı! Resmi açıklama geldi - SporBeşiktaş, tecrübeli oyuncu ile yollarını ayırdı!Fenerbahçe'den Marco Asensio atağı! Jose Mourinho'dan tam onay - SporFenerbahçe yıldız ismi bitirmek istiyor! Fransa'ya gidecekFenerbahçe'de Livakovic için ayrılık sinyali! Sevilla ve Monaco devrede - SporFenerbahçe'de Livakovic için ayrılık sinyali!
Sonraki Haber Yükleniyor...