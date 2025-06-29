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Beşiktaş kadroda düşünmediği golcüsüyle vedalaşacak! Güle güle Immobile

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş kadroda düşünmediği golcüsüyle vedalaşacak! Güle güle Immobile
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İtalyan forvetin yeni adresi ise büyük oranda Bologna olacak. Siyah beyazlılar yıllık 6 milyon avro alan golcü oyuncuyla karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshetmek istiyor.

Kara Kartal’ın geçen sezon büyük ses getiren transferlerinden biriydi Ciro İmmobile. Lazio’dan 2 milyon avro bonservis bedeli karşılığında alınan İtalyan forvet ile iki yıllık mukavele yapılmıştı.

Beşiktaş kadroda düşünmediği golcüsüyle vedalaşacak! Güle güle Immobile - 1. Resim

Sezon başına 6 milyon avro ücret alan İmmobile sezona da hızlı başlamıştı. Ancak devamı gelmedi ve sezon sonuna doğru hayal kırıklıkları arttı. Zaten İmmobile’nin mutsuzluğu da sergilediği isteksiz futboldan net bir şekilde görülüyordu. Ciro, yeni sezon kadro planlamasında ise düşünülmedi. Gerek performansı gerekse maliyetinden dolayı. 

Beşiktaş kadroda düşünmediği golcüsüyle vedalaşacak! Güle güle Immobile - 2. Resim

İSTEYENİ ÇOKTU... 

Yönetimin kulüp bulmasını istediği Ciro İmmobile’nin adı İtalyan takımları (Lazio, Fiorentina ve Milan) ve ABD ekipleri (İnter Miami, Los Angeles Galaxy) anılırken öne çıkan kulüp ise Bologna oldu.

Beşiktaş kadroda düşünmediği golcüsüyle vedalaşacak! Güle güle Immobile - 3. Resim

Çizme ekibi, Edin Dzeko ile anlaşma sağlayamamasının ardından Beşiktaş’ın kapısını çaldı. Serdal Adalı yönetimi, talebe olumlu yaklaştı. Siyah beyazlıların yıllık 6 milyon avroluk maliyetten kurtulmak adına İmmobile ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetmesi bekleniyor. Bologna’dan da 35 yaşındaki isim için bir miktar bonservis bedelinin alınması söz konusu. 

Beşiktaş kadroda düşünmediği golcüsüyle vedalaşacak! Güle güle Immobile - 4. Resim

Ciro İmmobile siyah beyazlı forma altında 41 maçta 19 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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