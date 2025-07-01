Beşiktaş golcüsüne kavuştu! Tammy Abraham İstanbul'da

Beşiktaş’ın yeni golcüsü Tammy Abraham, sağlık kontrolü ve transferin son detaylarını görüşmek üzere İstanbul’a geldi.

Beşiktaş, Roma'dan transfer etmek üzere olduğu İngiliz golcü Tammy Abraham'ı İstanbul'a getirdi. Siyah-beyazlı kulüp, geçtiğimiz günlerde KAP'a yaptığı açıklamada transfer için görüşmelere başlandığını resmen duyurmuştu.

Abraham'ı taşıyan özel uçak, saat 18.00 sularında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı.

Nijeryalı oyuncu, İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

BONSERVİS BEDELİ ORTAYA ÇIKTI

Beşiktaş'ın yeni golcüsünün transfer bedeli ortaya çıktı. Kartal ve Roma arasında Nijerya asıllı golcü oyuncu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralandı. Abraham'ın satın alma bedeli ise 15 milyon euro olarak belirlendi.

27 yaşındaki İngiliz golcü, geçen sezon Roma'dan Milan'a kiralanmıştı. Abraham, Milan'da 44 maçta sahaya çıktı ve 10 gol, 7 asistlik performans ortaya koydu.

"ÜZERİMDE BU MEŞHUR FORMA VAR"

İstanbul'a gelen yıldız golcü, "Çok uzun bir yolculuk oldu. Burada olduğum için çok mutluyum ve heyecanlıyım. Türkiye'ye gelmiştim ama İstanbul'a gelmemiştim, İstanbul çok güzel. Türkiye harika bir ülke. Üzerimde bu meşhur ve çok güzel forma var. Bu formayı TV'de sürekli görüyordum. Giymek nasip oldu. Çok gururluyum." dedi.

Beşiktaş'a geldiği için mutlu olan Nijeryalı golcü, "Ben kazanmak isteyen bir oyuncuyum. Beşiktaş gibi büyük tarihe sahip kulübe geldiğim için çok mutluyum. Beşiktaş, Türkiye'nin ilk spor kulübü. Tutkulu bir taraftara, çok seven, kazanmak isteyen bir taraftara sahip. Yüzde yüzümü vereceğim. Umarım burada başarılar, kupalar kazanacağım." ifadelerini kullandı.

Yeni sezon formaları hakkında gelen soru üzerine, "Formamız çok güzel, mükemmel. Çok beğendim. Taraftarlarımızın önünde bu güzel formayla goller atacağım." açıklamalarını yaptı.