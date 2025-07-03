Tammy Abraham bitti! Beşiktaş'ın yeni hedefi Okafor

Beşiktaş, Milan'ın sol kanat oyuncusu Noah Okafor'u kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmeler yapıyor. Okafor, Abraham transferinin ardından takımın hücum hattını güçlendirmesi beklenen önemli bir isim.

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Beşiktaş, yaz transfer dönemine hızlı bir başlangıç yaparak peş peşe transfer hamleleri gerçekleştiriyor.

David Jurasek ve Tammy Abraham'ın ardından şimdi de Milan'ın sol kanat oyuncusu Noah Okafor için harekete geçti. 25 yaşındaki İsviçreli futbolcu, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Napoli'de kiralık olarak geçirmişti.

MİLAN 15,5 MİLYONA ALMIŞTI

Milan'ın 2023 yılında Salzburg'tan 15.5 milyon avroya transfer ettiği Okafor, geçen sezon 21 maçta 595 dakika sahada kalarak 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Beşiktaş yönetimi, oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için Milan ile ilk görüşmeleri yaptı.

Sol kanatta etkili bir performans sergileyebilen Okafor, eğer transferi gerçekleşirse Beşiktaş'ın hücum hattına önemli bir katkı sağlayacak. Taraftarlar, Abraham transferinin ardından Okafor'un da takıma katılmasıyla ofansif hattın güçleneceğine inanıyor. Milan ile süren görüşmelerin sonucu merakla bekleniyor.