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Beşiktaş'ta üç oyuncu gitti, yedi isim topun ağzında! Kartal'da kabuk değişimi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş&#039;ta üç oyuncu gitti, yedi isim topun ağzında! Kartal&#039;da kabuk değişimi
Beşiktaş, Transfer, Abraham, Onur Bulut, Rashica, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Siyah beyazlılar Adalı’nın ikinci döneminde takımı sil baştan kuracak. Teknik direktör Solkjaer’in raporu doğrultusunda toplamda en az 10 oyuncuyla yollar ayrılacak.

Geçen sezon ligi dördüncü sırada tamamlayan Beşiktaş, artık taraftarını ayağa kaldırmak istiyor. Başkan Serdal Adalı, ikinci döneminde ses getirecek bir kadro kurma hazırlığında.

Sol beke David Jurasek’i, santrfora Tammy Abraham’ı alan siyah beyazlılar teknik direktör Ole Gunnar Solksjaer’in raporu doğrultusunda en az 10 oyuncuyla yollarını ayırıp bir o kadar da transfer yapacak.

Norveçli teknik adamın istemediği Onur Bulut, Arthur Masuaku, Ciro İmmobile ile yollar ayrıldı. Alex Oxlade-Chamberlain de bu isimlere ilk eklenecek oyuncu olacak.

Beşiktaş'ta üç oyuncu gitti, yedi isim topun ağzında! Kartal'da kabuk değişimi - 1. Resim

SAĞ BEKE PETERS

Beşiktaş yönetimi ayrıca Svensson, Al Musrati, Milot Rashica, Jean Onana ve Amir Hadziahmetovic ve Bahtiyar Zaynutdinov’la da yollarını ayıracak. Sağ bek için listede olan Kyle Walker-Peters ile görüşüldü. Oyuncunun yıllık ücret isteğinin Beşiktaş’ın bütçesinin üzerinde olduğu öğrenildi. 28 yaşındaki sağ beki Tottenham, Everton ve West Ham da istiyor. Al Musrati’ye Suudi Arabistan ekiplerinin ciddi ilgisinin yanı sıra Fransa’dan da talipler var. Al Musrati’nin yanı sıra Rashica ve Zaynutdinov’dan da bonservis geliri bekleniyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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