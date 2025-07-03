Beşiktaş'tan İtalya çıkartması! İlk temas sonuçsuz kaldı

Beşiktaş, sol kanat için Milan’ın İsviçreli yıldızı Noah Okafor’a yöneldi. Kiralama teklifine ret geldi, bonservis pazarlığı başladı.

Transfer dönemine hızlı giren Beşiktaş, David Jurasek ve Tammy Abraham hamlelerinin ardından sol kanat için de çalışmalarına hız verdi. Son iki sezondur bu bölgede yaşanan istikrarsızlığa çözüm arayan siyah-beyazlılar, rotasını İtalya'ya çevirdi.

İLK HEDEF: NOAH OKAFOR

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in onay verdiği ilk isim, Milan forması giyen İsviçreli yıldız Noah Okafor oldu. 25 yaşındaki oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapan Beşiktaş, İtalyan kulübünden olumsuz cevap aldı. Milan, futbolcusunu yalnızca bonservisiyle göndermek istiyor.

Bu gelişme üzerine siyah-beyazlı yönetim, bonservis transferi için Milan ile doğrudan masaya oturdu. Okafor için yaklaşık 6-7 milyon euro seviyesinde teklif hazırlığında olunduğu öğrenildi. Oyuncunun İtalyan kulübüyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in transferine onay verdiği Noah Okafor, Basel'den Salzburg'a 11,2 milyon euroya transfer olduktan sonra 2023 yazında 15,5 milyon Euro bedelle Milan'a geçmişti. Geçtiğimiz sezonun ikinci devresinde kiralık olarak Napoli'de forma giydi.

İsviçre Milli Takımı'nda da görev yapan Noah Okafor, geçtiğimiz sezon 24 resmi maçta görev aldı ve 2 gol kaydetti.