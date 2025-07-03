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Beşiktaş, Tammy Abraham transferinin maliyetini açıkladı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş, Tammy Abraham transferinin maliyetini açıkladı!
Beşiktaş, Transfer, Roma, Futbol, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, Tammy Abraham’ın transfer detaylarını KAP'a duyurdu. Roma'ya 2 milyon euro kiralama bedeli, 13 milyon euro ise şartlı satın alma bedeli ödeneceği resmi olarak açıklandı.

Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Tammy Abraham'ın transferi hususunda kulübü A.S. Roma S.P.A. ve kendisiyle anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş, Tammy Abraham transferinin maliyetini açıkladı! - 1. Resim

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbolcu Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

A.S. Roma S.P.A. kulübüne 2025-2026 sezonu için net 2.000.000 Avro kiralama bedeli ödenecektir. Ayrıca sözleşmedeki şartların gerçekleşmesi durumunda oyuncunun kalıcı transferi hükmü devreye girecek ve 2026-2027 sezonundan başlamak üzere A.S. Roma S.P.A. kulübüne transfer bedeli olarak 13.000.000 Avro taksitler halinde 2030 yılına kadar ödenecektir.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2025/2026 futbol sezonunda 6.000.000 Avro garanti ücret, 2026/2027 futbol sezonunda 6.500.000 Avro garanti ücret, 2027/2028 futbol sezonunda 7.000.000 Avro garanti ücret, 2028/2029 futbol sezonunda 7.000.000 Avro garanti ücret ödenecektir."

Beşiktaş, Tammy Abraham transferinin maliyetini açıkladı! - 2. Resim

Beşiktaş, Tammy Abraham transferinin maliyetini açıkladı! - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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