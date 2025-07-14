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Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı ne zaman?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı ne zaman?
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk ile karşılaşabilir. Siyah beyazlı takım Shakhtar Donetsk-Ilves Tampere eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, 2025-2026 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'e 2. Ön Eleme Turu'ndan katılacak. Siyah beyazlı takım Shakhtar Donetsk ile Ilves Tampere takımı arasındaki mücadelenin galibiyle karşılaşacak. 

BEŞİKTAŞ-SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki karşılaşmaları 24 Temmuz ve 31 Temmuz 2025 tarihlerinde oynanacak. 

İlk maç, Beşiktaş'ın ev sahipliğinde İstanbul'daki Tüpraş Stadyumu'nda 24 Temmuz 2025'te oynanacak. Rövanş maçı ise 31 Temmuz'da ise Shakhtar Donetsk ile Ilves Tampere karşılaşmasının sonucuna göre  Stozice Stadyumu veya Tammelan Stadyumunda oynanacak. 

Shakhtar Donetsk 1. Ön Eleme Turu'nda Ilves Tampere'yi 10 Temmuz'da 6-0'lık bir skorla mağlup etti. Turu geçme olasılığı güçlenen Ukrayna temsilcisi 17 Temmuz'da oynanacak rövanş maçında galibiyet durumunda Beşiktaş'ın rakibi olacak. 

Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı ne zaman? - 1. Resim

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA'DAKİ YOLU NASIL ŞEKİLLENECEK?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasını ulaşmak için 2. Ön Eleme, 3. Ön Eleme ve Play-off turlarını geçmesi gerekiyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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