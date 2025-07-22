Favori Emerson... Beşiktaş yeni sağ bekini İtalyan devi Milan’dan getiriyor

Brezilyalı oyuncuyla anlaşmaya varan yönetimin Milan’la görüşmeleri olumlu yönde ilerliyor. Herhangi bir aksilik çıkmazsa transferin 1-2 gün içinde gerçekleşmesi bekleniyor.

MURAD TAMER - Sağ bek transferinde Bright Osayi-Samuel ve Kyle Walker-Peters’la yapılan görüşmeleri sonlandıran Beşiktaş rotasını İtalya’ya çevirdi.

ALTERNATİFLER HAZIR

Gündemdeki yeni isim ise Serie A devi Milan’da forma giyen Emerson Royal. Siyah beyazlılar 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcuyla anlaşma aşamasına geldi. Şu an için görüşmelerin olumlu ilerlediği ve 1-2 gün içinde transferin resmiyete kavuşabileceği öğrenildi. Bu transferde de anlaşmanın bozulması durumunda Beşiktaş’ın alternatifleri hazır durumda.

SEMEDO VE VAZQUEZ

Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren Nelson Semedo şu anda Beşiktaş’ı bekliyor. 31 yaşındaki Portekizli sağ bekin siyah beyazlılarda forma giymeye hazır olduğunu menajeri aracılığıyla ilettiği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon İngiliz ekibiyle 38 maçta boy gösteren Semedo gol sevinci yaşayamazken beş asist kaydetti. Real Madrid ile yollarını ayıran Lucas Vazquez ise C planı durumunda. Geride kalan sezonda Real Madrid formasıyla tam 53 karşılaşmaya çıkan Vazquez, iki gol atarken sekiz de asist yaparak istikrarlı bir performans ortaya koymuştu.