Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Favori Emerson... Beşiktaş yeni sağ bekini İtalyan devi Milan’dan getiriyor

Favori Emerson... Beşiktaş yeni sağ bekini İtalyan devi Milan’dan getiriyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Favori Emerson... Beşiktaş yeni sağ bekini İtalyan devi Milan’dan getiriyor
Beşiktaş, Milan, Sağ Bek, Transfer, Serie A, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Brezilyalı oyuncuyla anlaşmaya varan yönetimin Milan’la görüşmeleri olumlu yönde ilerliyor. Herhangi bir aksilik çıkmazsa transferin 1-2 gün içinde gerçekleşmesi bekleniyor.

MURAD TAMER - Sağ bek transferinde Bright Osayi-Samuel ve Kyle Walker-Peters’la yapılan görüşmeleri sonlandıran Beşiktaş rotasını İtalya’ya çevirdi.

ALTERNATİFLER HAZIR

Gündemdeki yeni isim ise Serie A devi Milan’da forma giyen Emerson Royal. Siyah beyazlılar 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcuyla anlaşma aşamasına geldi. Şu an için görüşmelerin olumlu ilerlediği ve 1-2 gün içinde transferin resmiyete kavuşabileceği öğrenildi. Bu transferde de anlaşmanın bozulması durumunda Beşiktaş’ın alternatifleri hazır durumda.

SEMEDO VE VAZQUEZ

Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren Nelson Semedo şu anda Beşiktaş’ı bekliyor. 31 yaşındaki Portekizli sağ bekin siyah beyazlılarda forma giymeye hazır olduğunu menajeri aracılığıyla ilettiği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon İngiliz ekibiyle 38 maçta boy gösteren Semedo gol sevinci yaşayamazken beş asist kaydetti. Real Madrid ile yollarını ayıran Lucas Vazquez ise C planı durumunda. Geride kalan sezonda Real Madrid formasıyla tam 53 karşılaşmaya çıkan Vazquez, iki gol atarken sekiz de asist yaparak istikrarlı bir performans ortaya koymuştu. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Gözümüz yolda kaldı! G.Saray’ın hocası Buruk’tan Victor Osimhen sözleriÖTV arttı, ikinci el Pick-Up fiyatları uçtu! Stokçular bir ayda 1,5 milyon lira kazandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gözümüz yolda kaldı! G.Saray’ın hocası Buruk’tan Victor Osimhen sözleri - SporGözümüz yolda kaldı! Buruk’tan Victor Osimhen sözleriTrazonspor resmen duyurdu: İmza için bekleniyordu, transfer iptal oldu! İşte nedeni... - Sporİmza için bekleniyordu, transfer iptal oldu! İşte nedeni...Fenerbahçe'ye 110 milyon euroluk teklif! Ali Koç kararını verdi - Spor110 milyon euroluk teklif! Ali Koç kararını verdiUEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir'in rakibi belli oldu - SporUEFA Konferans Ligi: Başakşehir'in rakibi belli olduBir evde 3 şampiyon! Altın madalyayla dönen kardeşler görenleri şaşırtıyor - SporBir evden 3 şampiyon! Altın madalyayla döndülerFenerbahçe'nin rakibi Feyenoord'u yakından tanıyalım! Kadro değeri, en pahalı oyuncuları... - SporF.Bahçe'ye tanıdık rakip! Kadro değeri, en pahalı oyuncuları
Sonraki Haber Yükleniyor...