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Beşiktaş’ın avrupa maçı ne zaman? İşte muhtemel rakipler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş’ın avrupa maçı ne zaman? İşte muhtemel rakipler
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UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu kura çekimi bugün gerçekleşti. İsviçre'nin Nyon kentinde yaplan kura ile Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2.turunda Shakhtar Donetsk'i yenmesi durumunda 3.turdaki muhtemel rakibi netleşti. Bu gelişmeyle beraber futbolseverler Beşiktaş'ın muhtemel rakibi hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, Beşiktaş’ın avrupa maçı ne zaman? İşte Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakibi...

Beşiktaş’ın avrupa maçı ne zaman? sorusu araştırılıyor. UEFA Avrupa Ligi 3.eleme turu kura çekimi 21 Temmuz 2025 Pazartesi günü tamamlandı. 

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kurada Beşiktaş'ın, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i atlatıp bir üst tura çıkması durumunda muhtemel rakibi belli oldu. 

Beşiktaş’ın avrupa maçı ne zaman? İşte muhtemel rakipler - 1. Resim

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş, 2. eleme turunda 24 Temmuz 2025 Perşembe akşamı saat 21.00'de Arda Turan'ın başında olduğu takım Shakhtar Donetsk karşısına çıkacak.

3. eleme turunda ilk maçlar 7 Ağustos tarihinde, ikinci maçlar ise 14 Ağustos tarihinde oynanacak.

Beşiktaş’ın avrupa maçı ne zaman? İşte muhtemel rakipler - 2. Resim

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİBİ KİM OLDU?

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde 3. tura yükselmedi halinde Şampiyonlar Ligi'ndeki Rangers-Panathinaikos eşleşmesinin kaybeden takımla karşılaşacak.

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile maça çıkacak. Bu karşılaşmadan galip ayrılması durumunda 3. turda karşılaşacağı muhtemel rakipleri de belli oldu. 

Beşiktaş’ın avrupa maçı ne zaman? İşte muhtemel rakipler - 3. Resim

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Beşiktaş, Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar'a yenerse Konferans Ligi 3. eleme turunda oynama şansı elde edecek. 

Beşiktaş'ın Konferans Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu:

  1. Rosenborg vs Banga (Kazananı)
  2. Austria Wien vs Spearli (Kazananı)
  3. Midtjylland vs Hibernian (Kaybedeni)
  4. Silkeborg vs Akureyri (Kazananı)
  5. St. Patrick’s Athletic vs Nõmme Kalju (Kazananı)
  6. Kauno Žalgiris vs Valur (Kazananı

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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