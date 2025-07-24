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Arda Turan Beşiktaş galibiyeti sonrası tedbirli! "Tur daha bitmedi" diyerek oyuncularını uyardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Arda Turan Beşiktaş galibiyeti sonrası tedbirli! &quot;Tur daha bitmedi&quot; diyerek oyuncularını uyardı
UEFA Avrupa Ligi, Shakhtar Donetsk, Beşiktaş, Arda Turan, Haber
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Beşiktaş’ı deplasmanda 4-2 mağlup eden Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, iyi bir galibiyet aldıklarını ancak rövanş maçında bugünkü performanslarının üstüne çıkmaları gerektiğini söyledi.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, deplasmanda Beşiktaş’ı 4-2 mağlup etti.

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

GENÇKEN OYUNU MAHVETMİŞTİM, BASİT GOLLER YEMEYECEĞİZ

Arda Turan, "Kolay bir şey değil burada oynamak. Maça da dengeli başladık. Oyun planını oyuncularımın iyi oynadığı için mutluyum. Pozitifleri yanımıza alıp negatiflere konsantre olmamız lazım. Bu kadar basit 3 gol yemek, buraları daha dikkatli oynamamız lazım. Bir maça bu kadar hakim oynuyorsanız daha farklı skor almalısınız. Oyuncularım daha gençler. Ben 19 yaşındayken Bordeaux’da kırmızı kart görüp maçı mahvetmiştim. Onların hata yapma haklarını ellerinden almayacağım. Daha üst seviyelere gitmek istiyorsak bu kadar basit goller yemeyeceğiz. Tur daha bitmedi. Beşiktaş çok büyük bir camia. Orada da buradan daha iyi mücadele etmemiz gerek. Oyuncularımdan bunu umuyorum" ifadelerini kullandı.

Arda Turan Beşiktaş galibiyeti sonrası tedbirli! "Tur daha bitmedi" diyerek oyuncularını uyardı - 1. Resim

"EN İYİ SAVUNMA TOPA SAHİP OLMAKTIR"

Turan, skor avantajı elindeyken iki oyuncu değişikliği yapmasıyla alakalı, "‘Gördüğünü yapmaktan korkma’ diye Fatih Terim hocadan öğrendim. Teknik direktör olarak da bunu yapmaya çalışıyorum. En iyi savunma topa sahip olmaktır. Bizim bütün paslarımız planlı. Plan dışındaki pastan rahatsız olurum" şeklinde konuştu.

Arda Turan Beşiktaş galibiyeti sonrası tedbirli! "Tur daha bitmedi" diyerek oyuncularını uyardı - 2. Resim

"PLANIMIZ ÖN ALAN BASKISIYDI"

Mert Günok’un çok iyi uzun toplar attığını ve kendisine daha fazla baskı yapamaya çalıştıklarını dile getiren başarılı teknik adam, "Çok iyi uzun top atıyor. İkinci golü de öyle yedik. Kendi karşılama planlarımız değiştirmedik. Elinizde Orkun, Gedson gibi oyuncular varsa bazen bunu çözerler. Demir Ege de beğendimiz bir oyuncu. Planımız ön alan baskısıydı. Topu kazanacağımızı biliyorduk. İyi beklerimiz var. Gençler, onlara potansiyellerini hatırlatmaya çalışıyoruz" cümlelerine yer verdi.

Henüz turu yüzde 100 kazanmadıklarının altını çizen Arda Turan, "Tur bitmedi. Beşiktaş geçişten çok gol atan bir takım. 0-0'la maça çıkacağımız söylemek isterim" değerlendirmesinde bulundu.

38 yaşındaki teknik adam, son olarak da Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve siyah-beyazlı camiaya misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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