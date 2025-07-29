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Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarı Rusya'ya doğru esmeye başladı! Moskova yolcuları

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş&#039;ta ayrılık rüzgarı Rusya&#039;ya doğru esmeye başladı! Moskova yolcuları
Transfer, Rusya, Dinamo Moskova, Bakhtiyor Zaynutdinov, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bakhtiyor Zaynutdinov 2,8 milyon avro karşılığında Dinamo Moskova’ya transfer oldu. Gedson Fernandes için de Spartak Moskova 20+5 milyon avroluk teklifte bulundu…

MURAD TAMER - Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş’ta transfer gündemi de oldukça hareketli. Siyah beyazlılarda kadroda düşünülmeyen Bakhtiyor Zaynutdinov, Rus ekibi Dinamo Moskova’nın yolunu tuttu.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Bakhtiyor Zaynutdinov’un nihai transferi hususunda Dinamo Moskova Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Bakhtiyor Zaynutdinov’a kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız” ifadeleri yer aldı.

Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarı Rusya'ya doğru esmeye başladı! Moskova yolcuları - 1. Resim

SHAKHTAR MAÇI SONRASI

Dinamo Moskova, Bahtiyar Zaynutdinov için 2,8 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek. Bu anlaşmaya göre CSKA Moskova, sonraki satıştan yüzde 15 pay maddesine sahip olması nedeniyle 420 bin avro kazanacak.

Siyah beyazlılarda Gedson Fernandes de Moskova yolcusu... Portekizli oyuncu için Spartak Moskova ile yapılan görüşmelerde sona gelindi. Rus kulübü 20 milyon avro bonservis bedeli ve 5 milyon avro bonus teklifinde bulundu. Shakhtar Donetsk maçı sonrasında transferin gerçekleşmesi bekleniyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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